Dende hai máis dun cuarto de século, hai Festa do Queixo de San Simón en Vilalba. E de todas esas moitas e variadas edicións, a deste ano foi das que mellor sabor de boca deixou. "Foi posiblemente o mellor sábado da feira da historia, e un dos mellores domingos", dicía Javier Fontelas, presidente da Asociación de Queixeiros de San Simón, que promove esta veterana cita conxuntamente co Concello.

"O tempo beneficiounos e hai moita xente de fóra, e iso tamén se nota nas vendas", engadiu este queixeiro, que agradeceu o "bo ambiente" da cita celebrada na Praza da Constitución, a onde esta fin de semana foron moitos os que acudiron, pararon nalgúns dos preto de 50 postos instalados —queixos, outros produtos gastronómicos, artesanía ou colectivos locais— e compraron.

Coma Patricia e Mari Carmen, de Lugo, que destacaban a boa organización dunha festa da que lles gusta "todo en xeral" e na que non poideron resistir a tentación de mercar unha caixiña con mostras de queixos, "con cinco variedades e dous máis de untar", explicaban mentres facían cola nun dos grandes atractivos da xornada dominical, a degustación de balde de pratos feitos con San Simón.

A foodtruck de Autga Autóctonas traballou a todo ritmo para dar conta da demanda das súas tres propostas: croquetas de queixo San Simón e ovos fritidos de galiña de Mos, gnoquis ao queixo San Simón e richada de tenreira de raza cachena e a miniburguer Terra Chá, a base de carne de cachena, San Simón, xamón de porco celta e maionesa de soia.

"Hai moita xente, hai unha colaza para comer as hamburguesas... para o ano que poñan máis", pedían as vilalbesas Tamara e Rocío, que destacaban a importancia de que volva haber unha festa que trae "movemento ao pobo". "Estamos desexando saír e hai ganas de que veña vindo todo", din.

"Estamos moi contentos por volver a gozar de novo destas citas", coincidía a concelleira vilalbesa de feiras e mercados, Antía Rama, que facía unha valoración "moi boa" do evento, igual que Daniel Pérez, presidente do consello regulador: "A xente vén con ganas de ver o que facemos e temos que agradecerlle o apoio neste proxecto común de revitalización do queixo de San Simón da Costa".