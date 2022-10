Hai veces que simplemente non sabes que dicir, que pensar. Momentos nos que un síntoo moito queda pequeno. Como vai coller en dúas palabriñas esa sensación de inxustiza e de impotencia cando toca dicir adeus moito antes de tempo?

A memoria ten a súas propias regras e a miña ten gravaba unha conversa nunha baixada conxunta polas escaleiras mecánicas do Hula. Unha casualidade nun tempo no que os dous eramos acompañantes. A estadía del acabou ben, a miña, non tanto. Supoño que a recordo porque os dous estabamos fóra do noso ambiente, dos puntos de encontro rutinarios, os 4x4, a Festa do Pazo, os concursos de tapas, calquera feira ou festa na que se precisase a súa colaboración.

Non sería a última vez que o vin, porque hai persoas que cando están, as ves. E a el, co seu sorriso, cos seus rizos, coa súa estatura, coa súa simple presenza, víalo. Como non van notar os seus a súa falta? Como non o imos sentir os que tivemos a sorte de que se cruzasen os nosos camiños?

Cara a onde queira que conduzas, que a terra che sexa leve, Cabanas.