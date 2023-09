LUGO. La desaparición de personas mayores en la zona rural, normalmente desorientadas por culpa de la edad o de alguna dolencia, es habitual en los últimos tiempos. Ese parecía ser el caso de Enrique Bolívar Díaz Pardo, el octogenario de Quende (Abadín) que falta desde hace 18 días, pero todo apunta a que no es así. Los indicios, restos hallados y ciertas coincidencias hacen pensar a la Guardia Civil que la ausencia del anciano no es fortuita, y mucho menos voluntaria, sino que habría personas implicadas. Estas son las claves de la misteriosa falta de Enrique.

1. Sin rastro de Enrique, pero con sospechas desde el inicio

La tarde-noche del domingo, día 3 de septiembre, es la franja horaria en la que se encuadran los hechos. Esa tarde se produce la desaparición de Enrique y esa noche también aparece un coche quemado en Ribadeo. Cuando se inicia la búsqueda del anciano, dos días después por la tarde, la Guardia Civil ya sospecha que no está ante una ausencia estándar y que ambos hechos estarían relacionados entre sí. Aún así, se inicia un operativo de búsqueda del hombre, en el que participan los vecinos durante varios días, ayudados por las fuerzas del orden, Protección Civil y hasta un equipo de drones. Los agentes ya estaban trabajando paralelamente en otras hipótesis.

2. El coche incendiado está calcinado y no hay pistas

El vehículo arde a primera hora de la noche de ese domingo y los bomberos de Barreiros acuden a apagarlo. Estaba aparcado en una gasolinera abandonada del lugar de A Devesa, en Ribadeo. Lo que podría ser un incendio fortuito tampoco lo era, precisamente porque esa misma tarde había desaparecido un hombre a unos 40 kilómetros de allí, a media hora en coche. El propietario de ese vehículo es al primero que investiga la Guardia Civil, pero se desvincula de cualquier relación con la desaparición. ¿Qué declaró ante los agentes? ¿Cuál es su situación? Pues son incógnitas que los miembros de la Policía Judicial guardan celosamente porque podrían ser esenciales para el esclarecimiento del caso. Lo que sí se sabe es que no es alguien totalmente ajeno a Enrique Bolívar. El coche hallado en A Devesa está totalmente calcinado, como si alguien hubiera querido hacer desaparecer cualquier tipo de rastro. Desde el principio son los mismos agentes los que llevan ambas investigaciones.

3. No hay testigos y tampoco constancia de final dramático

El octogenario recorría un tramo de 200 metros entre su casa y la de una vecina la tarde de su desaparición. En ese lugar fue encontrado el bastón roto y, al parecer, también había en las inmediaciones restos de un vehículo. La hipótesis de que hubiera sido víctima de un atropello es otra de las que se baraja, pero, de ser así ¿dónde está el cuerpo de Enrique Bolívar? La investigación se tiene que circunscribir a las pruebas y, por el momento, el hombre no apareció y tampoco ningún rastro suyo. Por tanto, las pesquisas siguen bajo el epígrafe de que es una persona desaparecida. Como es preceptivo, los agentes tomaron declaración a varias personas en los días siguientes, pero nadie vio nada. También se entrevistaron con los trabajadores de un taller mecánico, por el coche, pero por el momento no encontraron nada que los llevase a imputar o detener a nadie. En relación con todo esto hay que tener en cuenta que todas esas pesquisas se hicieron ya hace más de dos semanas, de ahí que no se viera con malos ojos que este diario avanzase hace dos días que había algo raro en el caso. A veces este tipo de noticias ayudan a que alguien que vio algo y no le dio importancia se ponga en contacto con la Guardia Civil y que cunda el nerviosismo entre los implicados, si los hay.

4. Rumores y conjeturas se disparan entre los vecinos

En Quende recuerdan a Enrique Bolívar como alguien desconfiado. Dicen que desde que hace unos años intentaron robarle apenas salía y que cuando lo hacía pedía un taxi o que alguien conocido lo llevase en coche. La presencia de la Guardia Civil haciendo preguntas en la zona hizo que se disparasen los rumores y conjeturas sobre la ausencia del octogenario. Los residentes en esta parroquia abadinesa tienen claro que algo trágico le ocurrió al hombre. Les caben pocas dudas.

5. El juzgado toma medidas y declara el caso secreto

Las pesquisas de la Policía Judicial habían sido discretas hasta que El Progreso publicó que el caso había dado un giro misterioso. Por ello, el titular del juzgado de Mondoñedo ordenó el secreto de las actuaciones, con lo cual frenó cualquier tipo de flujo informativo. En cualquier caso, desde la Guardia Civil, ni antes ni ahora, hubo información oficial sobre la falta de Enrique Bolívar.