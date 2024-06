¿Qué opinan los vecinos sobre el cambio de sentido en la Rúa da Pravia?

Luego de que el vicealcalde y responsable del área de Mobilidade del Concello de Vilalba, Modesto Renda, presentase las conclusiones del último estudio sobre la reordenación de la circulación en la Rúa da Pravia para cambiar el sentido de esta calle, los comerciantes y vecinos se pronuncian sobre esta nueva medida, que, en palabras Renda, logrará reducir en un 33% el tráfico.

Tres años después de que la céntrica Rúa da Pravia se convirtiese en unidireccional, la mayoría de comerciantes coincide en que el cambio de dirección, planteándose ahora desde Campo de Puente hasta la Praza Suso Gayoso es "una buena noticia", ya que aseguran que la mayoría de clientes "vienen en el otro sentido, por lo que la dirección que proponen es menos liosa para ellos".

Así lo afirma Vanesa Pol, la dueña de una mercería de la Rúa da Pravia, que va y viene todos los días de Lugo y aún así coincide en que "la dirección que tenemos ahora es un incordio para todos".

Perderse: un hábito común

María Orosa, la dueña de una zapatería de la calle, dice que lo idóneo sería volver al doble sentido, pero afirma que el mal menor es "que cambien o sentido, porque é que ademais de prexudicar ao comercio, vemos que moita xente que vén visitar Vilalba e se dirixe ao Parador pérdese de forma moi recorrente".

También vecinos como María, residente en Abadín, coinciden en que "o mellor, xa que non imos volver ao dobre sentido, é cambiar a dirección", pero sostiene que lo peor es el tema del aparcamiento, ya que ella, que acude con frecuencia a Vilalba a hacer sus compras, asegura que "non temos sitio para aparcar, e moitos vimos doutros concellos".

En este sentido, algunos comerciantes, como la dueña de una de las fruterías más veteranas de la calle, afirman que muchos de sus clientes de toda la vida prefieren hacer ahora las compras en concellos como Cospeito o Abadín "porque les lleva menos tiempo que atravesar Vilalba, y encima tenemos la dirección opuesta a la entrada de la villa".

Reforma integral por los charcos

Y aunque muchos creen que la calle ha mejorado estéticamente, lo cierto es que la disposición de las baldosas causan charcos importantes a la entrada de diversos negocios, por lo que reclaman una reforma general de la calle con el fin de mitigar estos problemas. "O tema da peatonalización é unha cousa que vai mellor para as cidades, pero aquí non funciona a mesma estratexia entre a poboación", dicen algunos.

Pero hay otros, como Marta Sánchez, dueña de una tienda de ropa y complementos, que creen que la unidireccionalidad de la calle fue "un antes y un después", en el buen sentido. "Yo estoy encantada, no hay color con cómo estaba antes, y las ventas y los clientes no se han reducido para nada, al revés", declara. Con respecto al cambio de sentido dice que es una "medida lógica", por lo que considera que esto podría "ayudar más a las personas que vienen ese sentido, que en general son mayoritarias".

La mayoría de vecinos y comerciantes coinciden en que, llegados a este punto, lo mejor es cambiar la dirección, pero exigen que las obras que se realicen no causen retenciones ni cortes, porque los comerciantes afirman estar "cansados de tantas vueltas"

PP y BNG hacen sus propuestas y se muestran críticos

El PP local exige a PSOE y Vilalba Aberta que se pongan de acuerdo y recuperen el doble sentido de circulación en la Rúa da Pravia por el bien del municipio y su comercio. Los populares afirman que ambas formaciones encargaron sendos informes para defender su postura con un coste de 28.000 euros, que se suman a lo que ya se invirtió en la obra, 1,3 millones.

"Se de verdade se preocupasen polos vilalbeses e a economía do municipio recuperarían o dobre sentido de circulación, que é o que quere a xente", dicen.

Desde el BNG vilalbés creen que el último estudio es una "simple escusa a medida para levar a cabo unha decisión política en función dunha promesa electoral".

Sin embargo, consideran que el informe no es fiable por contar "co censo de 2018", entre otros datos obsoletos e incluso "equivocados", y declaran que ellos no se decantan ni por un sentido ni por el otro.

Consideran que este cambio podría perjudicar a los usuarios al tener que hacer más vueltas por el resto de la villa, además de "agravar os embotellamentos en horas punta sen solucionar nada".