O Puxigo: un clásico que resiste

Entrar no mesón O Puxigo das Pontes é como facelo na máquina do tempo. As súas paredes de pedra son o envoltorio perfecto para un local dos de sempre, no que se respira historia e se saborea gastronomía. Un clásico que resiste o paso do tempo e que ademais está a piques de iniciar unha nova etapa.

Noia Guerreiro Rodríguez, a filla máis nova de Pepe e Ángeles, afrontará previsiblemente o ano que vén a fazaña de ser a terceira xeración á fronte dun emblemático negocio que iniciou a súa avoa, Pura Pena, hai xa máis de catro décadas.

"Miña nai foi perruqueira, pero no ano 1981 díxonos que quería montar un bar, con nós ou sen nós», explica Pepe, que recoñece que tiveron que "meterse un pouco á forza" naquel proxecto que abriu as portas un ano despois, no 82, nunha época na que "estaban de moda as cafeterías", conta.

Porén, eles apostaron por algo diferente, un mesón dos de sempre, ofrecendo tapas e racións caseiras e viños do país que o propio Pepe se encargaba de ir mercar polas bodegas da Ribeira Sacra ou da zona do Morrazo, entre outras.

"Tiña moitos contactos daquela por Comisións Labregas e polo BNG, funme recorrendo media Galicia. Incluso organizaba excursións cos clientes. En Amandi fíxome de guía Manuel María", relata Pepe, nunha particular viaxe no tempo na que tamén recorda que daquela non había "nin etiquetas, nin botellas" e acababa traendo todo en barrís e servindo nas clásicas cuncas.

Pura estivo aos mandos dos fogóns ata que se xubilou e foi entón cando Ángeles tomou o relevo. En 1986 decidiron ademais ampliar a cociña e comezar a dar servizo de xantar e cea ás ducias de traballadores que chegaron ás Pontes da man da central térmica. E non só a eles, senón a todos aqueles que decidiron cruzar as portas do Puxigo para tomar un viño ou botar uns contos a carón do lume da súa mítica lareira.

"Foron anos moi bos, tiñamos todo a tope a mediodía e pola noite. Non cabía outro chinche", conta Ángeles, que deu de comer a miles de persoas ao longo destes anos.

Uxío Novoneyra, Darío Xohán Cabana, Rosa Aneiros, Ricardo Carvalho Calero, os integrantes de Milladoiro... foron só algúns dos que se sentaron á mesa do Puxigo -algunhas desas comidas quedaron retratadas para a posteridade e penduradas das paredes do mesón, xunto a outros carteis e imaxes históricas-, que durante anos patrocinou a Mesa pola Normalización Lingüística das Pontes e reivindicou o uso do galego tamén dende a súa carta.

"É o idioma da casa, non a todo o mundo lle gusta, pero impórtanos pouco", di Pepe, mentres Ángeles replica que ás veces non lles queda outra que falar o castelán para facerse entender. "Teslles que explicar porque non entenden, ultimamente veñen moitos italianos", di sobre esa nova clientela á que se une a de sempre, a de toda a vida.

Porque nas Pontes é difícil atopar a algún veciño que non degustase nalgunha ocasión as súas especialidades, entre as que destacan o galo de curral, o cocido e os freixós feitos na pedra ou os cogomelos, un manxar sobre o que foron pioneiros.

"Moita xente das Pontes, cando vén alguén de fóra, dille que non se pode marchar sen vir polo Puxigo", contan orgullosos Pepe e Ángeles, mentres miran a Noia, ese relevo necesario que asumirá as rendas para que o negocio siga sumando décadas.

Referentes en micoloxía

O Puxigo é coñecido por moitos motivos, pero sobre todo por ser un referente no mundo da micoloxía, unha práctica na que se introduciu Pepe nos anos 80 "por convivencia con vascos e cataláns", conta. El foi un dos socios fundadores da asociación Poupariña —refundouse hai un ano da man dun grupo de xente moza e agora presídea o seu fillo, Miño—, que puxo en marcha a Feira de Fungos e Cogomelos, que esta fin de semana cumpre a súa trixésima terceira edición. O mesón ten todo reservado dende hai varias semanas

Micofobia

O traballo que fixo Poupariña naqueles primeiros anos, implicando tamén os máis novos da casa no concurso de carteis anunciadores da feira —algúns aínda están decorando as paredes do Puxigo—, surtiu efecto e logrou acabar "coa micofobia que había", di convencido Pepe.

Era tanto o descoñecemento e a incultura gastronómica micolóxica que a xente non quería nin probar os cogomelos. No Puxigo empezaron a servilos nos pinchos, dicíndolles aos clientes que eran outra cousa. "O níscalo diciamos que era ril e as lepiotas, filetes de polo rebozado", conta entre risas Ángeles sobre ese pequeno engano que acabou por conquistar os padais máis esixentes. "O cambio é notable, a xente pasou de non querelos nin probalos a pedilos polo seu nome e dicir de que forma os queren cociñados", conclúe Pepe orgulloso.