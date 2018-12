Puntos de encontro para os romeiros

"É a obra definitiva do amigo José Manuel Blanco", escribe Fernando Arribas no limiar do libro Santuarios da Terra Chá, que este venres 28 se presenta en Vilalba coa presencia do autor, do prologuista, e de Chema Felpeto, vogal do Iescha, a entidade responsable da publicación.

Razón no lle falta ao compañeiro de Blanco no grupo Carboeira, co que ambos, coa unión posterior de Mario Saavedra, levan máis de dúas décadas a inventariar os cruceiros chairegos. Arribas catalógao coma un "profundo coñecedor dos santuarios de Galicia, particularmente dos da provincia de Lugo, territorio no que leva traballado máis de 40 anos". E se hai uns polos que José Manuel teña unha querencia especial, eses son os chairegos, o punto de partida para introducirse no singular mundo da relixiosidade popular galega.

José Manuel Blanco centrou a súa tese de doutoramento, dirixida polo catedrático da USC Xosé Manuel Vázquez Varela, nesta temática, concretamente no concello de Begonte, onde se localiza un santuario "neurálxico", un dos máis importantes da provincia, que non perdeu un ápice do seu poder de convocatoria e que cada ano segue a atraer a milleiros de romeiros: a Virxe dos Milagres de Saavedra. «A partir de aí iniciei as investigacións», lembra Blanco, que no seu haber conta xa con máis de medio cento de escritos ao redor desta temática.

Nos últimos catro anos, eses estudos levárono a actualizar os datos que xa tiña sobre os santuarios chairegos, dando pé a este volume no que se recollen 52 templos -a maiores inclúe outros significativos "da antiga Terra Chá, en Outeiro de Rei e en Pol"-, que contextualiza a través de nocións xerais sobre a xeografía, a historia ou as peculiaridades artísticas e etnográficas da comarca, coma feiras, festas ou museos.

A mestura das tradicións relixiosas propiamente ditas, como poderían ser as ofrendas ou os rituais, con outros costumes profanos, coma as poxas; as lendas que buscan explicar a súa localización ou a presenza das imaxes; os esmoleiros asociados a eles; ou a evolución experimentada, coa perda de ritos coma a bendición do gando, e a supervivencia doutros coma a imposición do santo, son algúns dos aspectos dos santuarios que se debullan na obra.

Blanco tamén da conta do declive dalgunhas destas mostras de relixiosidade popular, que atribúe a distintos factores: o desenvolvemento tecnolóxico ou de ramas coma a medicina e a veterinaria, a progresiva falta de cregos, a influencia dos medios de comunicación ou o nivel cultural das diferentes comunidades rurais. Aínda que non se aplique en todos os casos, como proba o santuario de Saavedra cada 24 de maio.

Begonte, Cospeito e Vilalba, á cabeza en número

Blanco iniciaba os seus estudos sobre a relixiosidade popular en Begonte, municipio no que neste último libro documenta dez santuarios. Ao dos Milagres de Saavedra únense outra tamén con gran tradición e rituais característicos, coma o de San Vitorio de Damil, O san Adrián e San Xián de Carballido ou o San Benito de Baldomar. Cospeito e Vilalba tamén suman unha decena de exemplos, seguidos da Pastoriza e Guitiriz, con seis, Xermade, con cinco, Muras, con tres, e Abadín, con 2, mentres que en Castro de Rei "non hai ningún como tal", ainda que si destaca a relevancia do monumento ao Sagrado Corazón en Santa Locaia. O libro permite descubrir as particularidades de cada un, como a curiosa data de celebración do San Xián de Baltar, o martes que cadre 14 semanas despois do martes de Entroido, ou unha tradición única, a imposición do coitelo propioa do San Adrián de Carballido, de Goiriz e de Fitoiro.