1-1. El Rácing Vilalbés suma en Zamora un punto de categoría

El Racing Vilalbés dio continuidad a la recuperación experimentada en la anterior jornada sumando un meritorio punto a domicilio ante el tercer clasificado, el Zamora, que se vio sorprendido por la capacidad de sacrificio del cuadro rojiverde (1-1).

Un autogol otorgó ventaja a los visitantes en el primer tiempo. Mancebo estableció la igualada definitiva al comienzo de la segunda parte. El Vilalbés permanece en la zona de descenso, pero las sensaciones son positivas al encadenar dos jornadas sin perder.

Simón Lamas se mantuvo fiel al esquema de cinco defensas con Torrado y Buyo actuando de carrileros. Hubo dominio del Zamora, pero al Vilalbés no le costó defender inicialmente. Además, la fortuna acompañó al conjunto chairego. En un despliegue por la banda derecha, Torrado ganó profundidad y puso un centro a media altura que Bolo despejó erróneamente al fondo de su portería ante la sorpresa de Fermín.

Le costó asimilar lo sucedido al Zamora ante la ordenada línea defensiva del Vilalbés, destacando la labor de Vérez en marcaje individual. Ramos puso en aprietos a balón parado a Álex Santomé, que envió a saque de esquina una falta directa ejecutada por el capitán local. Superada la media hora de juego, al Vilalbés le costó más salir de su área ante las acometidas del Zamora, que dispuso de una gran ocasión justo antes del paso por los vestuarios. Bolo, el protagonista del autogol, remató de cabeza desviado en el punto de penalti un centro de Víctor López desde la banda derecha.

Los dos entrenadores movieron ficha al arrancar la segunda parte. El local David Movilla introdujo a Parra y Delmonte por el amonestado Bolo y Roger, mientras que Simón Lamas apostó por Isaac en detrimento de Rares. Dos minutos tardó el Zamora en crear peligro, a través de una falta lateral de Ramos ante la que la zaga se quedó en estático. El propio Ramos remató de cabeza a las manos de Álex Santomé en la siguiente llegada de su equipo.

