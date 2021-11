Un pulo para as tabernas do rural vilalbés

Unha ducia de mozos veñen de participar nunha ruta por varias tabernas das aldeas de Vilalba co obxectivo de darlles visibilidade ante a "complicada situación" que viven tras as restriccións pola pandemia de covid-19 e, tal e como lamentan, "a falta de axudas" por parte das administracións.

O grupo de rapaces percorreu máis de 20 locais das aldeas do concello vilalbés na terceira edición do seu particular roteiro, que agardan seguir celebrando nun futuro, xa que o pasado ano se viron obrigados a suspendelo debido á crise sanitaria.