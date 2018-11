El público de 'OT' elige favorita a Sabela

Después de tres semanas entre los más votados, Sabela Ramil se ha convertido este miércoles en favorita del público de Operación Triunfo 2018 tras superar en apoyos a Julia y Alba —las otras dos concursantes más votadas—.

La elección como favorita llegó en un buen momento para Sabela. La pontesa continúa al menos dos semanas más en el concurso, salvándose automáticamente de la nominación tras una actuación que posiblemente la hubiese puesto en la cuerda floja. De hecho la valoración del jurado no fue del todo positiva para la gallega. "Hoy no ha sido tu mejor noche, estabas más insegura, posiblemente por los problemas que has tenido en la voz", afirmó Ana Torroja, quien, sin embargo, valoró su evolución dentro del programa. "Tu trayectoria ha ido in crescendo. Eso el público lo ve y nosotros también", dijo.

EXPULSIÓN Y NOMINADOS. Carlos Right fue el concursante expulsado en la Gala 8. Marilia, que consiguió un 57% de los votos de la audiencia para continuar en la academia vuelve a estar nominada —por tercera semana consecutiva— y se enfrentará, junto a Marta, a la expulsión el próximo miércoles.

El jurado también propuso para abandonar la academia a Famous y María. El primero fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros eligieron a la madrileña para continuar en la academia.