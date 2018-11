El público y el jurado de 'OT' se rinden ante Sabela

Sabela Ramil ha vivido otra gran noche en Operación Triunfo. La concursante de As Pontes ha estado entre los tres más votados por el público del concurso y también ha recibido una gran valoración por parte del jurado.

Se trata de la tercera semana que Sabela está entre los favoritos, en esta ocasión ha recibido el 14,2% de los apoyos. Sin embargo, el título de gran favorito ha sido para Famous, que ha contado con el 31,4% de los votos.

La pontesa ha defendido en la gala 7 de OT la canción No olvidarme de olvidar, junto a Miki. Una interpretación con la que la gallega ha conquistado al jurado. "Me has gustado tanto como tu camiseta, mucho", ha empezado la valoración de Joe Pérez-Orive.

"Estás demostrando versatilidad, poderío. Has vuelto a brillar. Debes seguir intentando mejorar y luchar. No estás en los primeros puestos de cabeza pero te estás acercando peligrosamente y eso es bueno", continuó el Joe, antes de pedirle a Sabela que cruzase la pasarela para continuar, al menos, dos semanas más en el concurso.

EXPULSIÓN Y NOMINADOS. En la gala de este miércoles ha abandonado el concurso Noelia, en un duelo muy reñido con Marilia, que se salvó con el 50,2% de los votos.

En cuento a los nominados de la noche, el jurado propuso para abandonar la academia a Miki, Carlos, Marilia y Julia. Los profesores han salvado a esta última y los concursantes a Miki, por lo que Carlos y Marilia se jugarán su continuidad en la academia en la gala de la semana que viene.