PSOE y BNG reclaman que se restablezca el servicio de pediatría en Guitiriz

PSOE y BNG llevaron al pleno ordinario de este jueves en Guitiriz sendas mociones para apoyar las reivindicaciones de las familias y reclamarle as Sergas "a inmediata reposición" del servicio de pediatría. Dado lo común de la reivindicación, ambas se unificaron en un único punto, aprobándose con los votos favorables de socialistas y nacionalistas y la abstención del PP.

El portavoz popular, José Manuel López Portolamas defendió que "non hai recortes" en el servicio de pediatría y que "non se perderon prestacións", puesto que se trata de una "baixa médica", indiciendo además en la falta de profesionales para cubrir estas plazas. "A Xunta non ten marxe de actuación", precisó, asegurando que el servicio se presta "nas mellores opcións das que dispón o Sergas".

"Se hai unha baixa e non se cubre, está recortado", contrarrestó la alcaldesa, la socialista Marisol Morandeira, que indició en que no hay "servizo de pediatría, nin bo, nin malo". En la moción del PSOE se hacía hincapié en que este, compartido con Rábade y Begonte, atendía a un total de 762 menores, de los que 468 son de Guitiriz, que ahora solo disponen de este facultativo un día a la semana.

A este respecto, la portavoz del BNG, Mónica Roca, apuntó que el pediatra que está cubriendo la baja tiene su plaza en Lugo, que atiende a tiempo completo, por lo que acude a Guitiriz solo cuando puede y a mayores del servicio que ya presta en su puesto. "En Lugo hai 14 concellos con pediatra e 53 sen el, nos que hai que desprazarse" a Vilalba o Lugo o depender de un médico de familia, precisó también, lamentando que este tipo de cobertura en realidad solo "vale para facer revisión de nenos sans, non para se enferman".

Desde el BNG recuerdan además que que esta nueva problemática se une "á recente falta de reposición de médicos e que supuxo a perda de dous facultativos en Guitiriz e á perda de máis da metade do servizo sanitario no consultorio de Parga".

Mociones

PSOE y BNG también votaron a favor de una moción de los nacionalistas en rechazo al "proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei", acordando facilitar a los vecinos la presentación de alegaciones e incluso estudiar si el Concello presenta alguna en su nombre. No prosperó la moción del PP relativa a los gallineros de autoconsumo, al votar en contra PSOE y BNG.

Orden del día

El pleno aprobó por unanimidad la cesión del terreno de la antigua escuela de Santa Cruz a la comunidad de montes de la parroquia, a la que previamente ya es le había cedido el propio inmueble; y una modificación en el inventario municipal de caminos en el lugar de As Casas Novas de la parroquia de Pígara.

El BNG apoyó una modificación de crédito para transferir fondos entre distintas áreas de gasto, concretamente, fondos del plan Deputación que se iban a destinar al punto limpio y ahora se invertirán en arreglar vías, si bien criticó la gestión municipal, postura a la que se sumó el PP, que votó en contra aludiendo a la "ineptitude" y "falta de rigor" del equipo de gobierno. Ambods partidos de la oposición se interesaron por el futuro del punto limpio.

Morandeira aclaró que la modificación era necesaria tras haber cometido un error en las solicitudes de la ayuda provincial, pues no se pueden beneficiar iniciativas que ya reciban otras subvenciones, como es el caso del punto limpio, sobre el que se avanzó que continúan las negociaciones con la Xunta "para ver cómo se pdoe facer agora", dijo la regidora.

El equipo de gobierno sacó adelante en solitario, con la abstención del PP y el voto en contra del BNG un suplemento de crédito de poco más de 97.000 euros financiado con remanente de tesorería para gastos generales, como la urbanización de la Rúa Perexil. El PP criticó que se recurra a "fórmulas extraordinarias para afrontar gastos correntes" y el BNG es interesó por el cambio del proyecto, ya que inicialmente se iba a acondicionar la Rúa da Liberdade. La regidora aclaró que no se consiguió la cesión de todos los terrenos por parte de los vecinos (incidió en que siguen las conversaciones), por eso se optó por mejorar otra calle, en la que además toda la zona de actuación es municipal.

Con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención del BNG se aprobó un suplemento de crédito de 26.000 euros para una obra en la Rúa Boa Veciña, mientras que la oposición se abstuvo en un reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas presentadas fuera de plazo. El PSOE, con la abstención del PP y el voto contrario del BNG, aprobó una nueva modificación puntual en la RPT, la undécima, lo que servió a la oposición para reclamar una nueva.

El equipo de gobierno también validó en solitario, con la abstención del BNG y el voto en contra del PP, la incoación del expeciente de contrato mixto 'Servizos enerxéticos do alumeado exterior e os edificios municipais do Concello de Guitiriz'. La regidora aseguró que esto es solo el inicio de la tramitación, que se estudiará la idoneidad del proceso y que el coste anual de 426.000 euros por año, es similar al actual, de unos 412.000 euros, permitiendo mejoras en las instalaciones.

El PP criticó tanto el importe del contrato, de un total de 8,5 millones incluyendo el Iva, como su duración, asegurando que supone "empeñar ao Concello por 20 anos", y pidiendo como mucho una adjudicación por dos o tres años. El edil nacionalista Afonso Losada habló de muchas "incógnitas" e incidió en la necesidad de estudiarlo "con calma", apuntando a la existencia de otras fórmulas para conseguir un ahorro energético y abaratar la factura.