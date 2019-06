El PSOE y Vilalba Aberta pactan la investidura de Veleiro como alcaldesa

La candidata a la alcaldía del PSOE, Elba Veleiro, y el cabeza de lista de Vilalba Aberta, Modesto Renda, presentaron ayer el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para que la líder socialista sea la próxima alcaldesa de Vilalba con el apoyo de la plataforma asamblearia.

El "acordo programático" alcanzado por ambas fuerzas tras varias reuniones abarca solo la investidura, si bien tanto Veleiro como Renda avanzaron su propósito de seguir negociando para determinar en qué condiciones gobernará el PSOE, si en solitario con acuerdos puntuales o con un pacto estable que les daría una mayoría absoluta, con diez de los 17 ediles.

"Os vilalbeses pediron que se cambie a forma de facer política", afirmó Veleiro, que aludió a "coincidencias grandes no programa" para avalar el acuerdo. "Compartimos a vontade de cambio", dijo Renda, incidiendo en que los votos abocan "ao entendemento" para "poñer os intereses do concello por enriba dos de partido". Ambos mostraron su deseo de que la nueva gestión apueste por la transparencia, la participación vecinal o la racionalización de los recursos públicos.

SIN DECIDIR. En A Pastoriza estaba todo por resolver antes de la reunión fijada para la noche del jueves entre Primitivo Iglesias y Elva Carreira, alcalde y teniente de alcalde en funciones. Ninguno se mostraba confiado en revalidar su acuerdo, si bien la líder nacionalista afirmaba antes del encuentro que su idea era "reeditar o pacto tal e como está" —encadenan tres mandatos de gobierno conjunto—, aunque Iglesias mantenía que "non está nada claro".



De no llegar a un entendimiento, el bastón de mando podría recaer en el el PP de José Bouso por ser la lista más votada. Sí parece claro que Manuel Requeijo, del BNG, gobernará Muras, aunque el posible pacto con el PSOE no se abordará hasta después de la investidura.