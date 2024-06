PSOE y PP tumban las facturas otra vez en Muras y el bloqueo se enquista

El PSOE y el PP de Muras vuelven a votar en contra del pago de facturas pendientes, que el gobierno local en minoría del BNG presentó este miércoles por tercera vez consecutiva, y el bloqueo se enquista. Ante esta situación, el regidor, Manuel Requeijo, invitó a la oposición a presentar una moción de censura que la portavoz socialista, Jennifer Gómez, descarta, y la popular, Eugenia Requeijo, apoya.

El alcalde acusa a los partidos de la oposición de "connivencia" y de "buscar un bloqueo do Concello" y acusa a las portavoces del PSOE y el PP de "falta de madurez política" y de "falta de argumentos".

"É o non polo non. Entenden que bloqueando isto fanme dano a min e fanllo aos veciños. E o Concello ten formas de seguir traballando. Nós xa temos licitados todos os proxectos este ano: o fondo de compensación, de incendios, desbroces, plan único, riscos laborais e sacaremos agora o trail. A administración local é presidencialista e ao pleno só teñen que ir as obras superiores ao 10% e os recoñecementos extraxudiciais de crédito", dice Requeijo, que critica que toda esta falta de consenso solo perjudica a los vecinos.

El BNG acusa a la oposición de "falta de madurez política" mientras desde el PSOE y el BNG lo critican a él por no negociar

"Inviteinos a facer unha moción de censura e que gobernen eles", dice el nacionalista, que indica que, con posturas cada vez más distantes, en la sesión ordinaria de esta semana tampoco se le pudo dar luz verde a algunas ayudas.

Desde la oposición, las portavoces del PP y el PSOE se mantienen firmes y acusan al regidor de Muras de no sentarse a negociar.

"Está facendo unha ditadura minoritaria e cada vez se parece máis ao seu antecesor, só que Issam tiña maiorías absolutas. É verdade que quen o está pagando son os veciños, pero quen ten o mando e ten que flexibilizar é o alcalde, tennos que escoitar", dice Jennifer Gómez, que explica que volvió a votar en contra porque "non houbo cambios". "Se non vai sacar ningún contrato a licitar non me vou mover do non", dice.

La postura del PP es similar. "No hubo ningún cambio. Nosotros tenemos como condición para levantar la mano que se retire una única factura de una asesoría que ya cobraba del Concello", dice Eugenia Requeijo, que se muestra a favor de una moción de censura "como vecina" aunque es consciente de que a nivel partidos "es muy difícil". "Pero en vez de invitarnos a presentar la moción puede abandonar, que se retire y deje al siguiente", añade.

Ayudas a escolares y a asociaciones

En un pleno muy bronco la oposición tampoco votó a favor de una partida de 9.000 euros para las ayudas de estudiantes "por falta de criterios" ni de las subvenciones a asociaciones: 4.000 euros para la Casa do Mel de Goente (As Pontes) y Atila, 5.000 para las mujeres rurales y 1.000 para los cazadores.

El PSOE exige "establecer criterios" y que se trate a todas las del municipio igual -el gobierno dice que "hai que ser equitativo e xusto" con el trabajo que desarrollan- y se quejaron porque falta alguna, en concreto el Anpa.

Ahí se abrió otro debate y la portavoz socialista acabó diciendo que valorará si recurrir a la vía judicial después de que el regidor comentase en el pleno que no se les concedía ayuda porque tiene un expediente abierto tras una auditoría y porque se comentaba que hubiera malas prácticas hace unos años, cuando ella estuvo en la directiva.