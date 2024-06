El PSOE de Muras se queda sin secretario en un momento de conflicto interno

El PSOE de Muras se queda sin secretario general de la agrupación local tras la dimisión de Mario Rouco, que presentó su acta hace apenas unos días. Y lo hace en un momento de conflicto interno, con voces críticas entre los afiliados por el rumbo que está llevando el partido y la actual portavoz, Jennifer Gómez, señalando, sobre todo, a la "paralización do Concello" desde que el BNG gobierna en minoría.

El ya exresponsable del PSOE de Muras justifica su dimisión en "motivos persoais" y asegura que no existe ningún desencuentro con la portavoz actual, a la que le muestra su apoyo. Pero reconoce que sí hay descontentos dentro de la agrupación.

Las explicaciones de Rouco

"Non ten nada que ver, voume por motivos persoais. Non gaño nin perdo nada estando onde estaba. Aprendín moitas cousas e espero que os meus acertos foran máis que os meus erros", explica Rouco, que asegura que dejar el acta no implica cambiar de ideas.

"Sigo tengo as mesmas na cabeza", resalta. El exsecretario del PSOE en Muras hizo un primer anuncio el pasado mes de noviembre de que cesaría en el cargo y presentó su acta el 30 de mayo. Antes, varios afiliados barajaran dar el mismo paso, aunque finalmente no lo hicieron. Y aunque por el momento prefieren no dar sus nombres, sí reconocen que se alejaron de la política municipal y que se plantearon dejar el PSOE.

Conflicto interno dentro del partido

"O Concello bloqueárono, non se fai nada. Hai moita lea", apuntan algunas voces críticas, mientras otras señalan a un "PSOE desequilibrado" y a decisiones con las que no están de acuerdo pero van más allá. "Todos teñen responsabilidade nisto, a candidata e o partido, pero tamén o PP e o BNG. Todos teñen culpa. O Concello de Muras, que é un Concello con recursos, está paralizado", indican.

La más aludida en pleno conflicto, la portavoz, Jennifer Gómez, reconoce que "hai diferenzas de opinións entre os afiliados pola maneira que estou a levar a representación, non de todos, pero hai algúns desconformes", pero se muestra segura y convencida de las decisiones que está tomando al frente del partido.

"Na última reunión da agrupación tiña máis inseguridade e máis dúbidas de seguir para adiante representando o partido, máis incerteza, pero a día de hoxe podo dicir que si que teño o apoio do partido e de afiliados e afíns ao PSOE en Muras", indica, mientras reconoce que los que no quiere ser es "un inconvinte".

Los próximos pasos del partido

El PSOE, desde la ejecutiva provincial, propondrá ahora la creación de una gestora temporal para constituir después una nueva ejecutiva local. "A xestora necesita a ratificación da Executiva nacional galega e autorización de Madrid. É un trámite rápido. Despois pódese convocar asemblea para a nova executiva, que en Muras teñen militantes suficientes", explica Pilar García Porto, la secretaria de organización del PSOE lucense, que indica que para todo ello trabajarán con la persona que ahora mismo es la actual portavoz.

Jennifer Gómez no es afiliada al PSOE —se presentó como independiente— pero sin embargo no se cierra a nada. "Non digo nin que si nin que non a ser responsable da agrupación local. Haberá que reunirse e tomar decisións, de se me poño á fronte ou se me boto a un lado do partido. Dependerá das decisións de todos", dice, al tiempo que asegura que desde el partido aún no se pusieron en contacto con ella por la dimisión de Mario Rouco: "Con el teño boa relación, sigo contando co seu apoio e entendo a súa decisión".