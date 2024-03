El PSOE denuncia falta de médicos en Vilalba tras el anuncio del PP de dos pediatras

El PSOE de Vilalba lamenta que el PP local "non apoie as reivindicacións dos veciños" y denuncian la falta de médicos en el centro de salud local, un día después del anuncio de los populares vilalbeses de que la Xunta sumará dos pediatras a la plantilla.

"A Xunta de Galicia reacciona tarde e despois de numerosas queixas veciñais", dice el secretario del PSOE vilalbés, Eduardo Vidal, que expresó su malestar porque "o PP non apoie nunca as queixas e demandas veciñais e políticas polas carencias do centro de saúde e agora saque peito por unha decisión que chega tarde e non soluciona moitas deficiencias das instalación".

"O PP só pretende lavarlle a cara á Xunta na etapa de maiores carencias en Atención Primaria no PAC de Vilalba", afirma Vidal, que asegura que "calquera persoa usuaria do centro de saúde é testemuña dos recortes e os retrasos". Desde el PSOE vilalbés solicitan a la Consellería de Sanidade que cubra "as prazas vacantes en Atención Primaria por baixas ou xubilacións e busque solucións urxentes para as listas de espera".

"O que non pode ser é que a Xunta espere ás queixas para reaccionar, Vilalba é un concello cabeceira de comarca", remarca Vidal, e insiste en problemas en otras áreas como ginecología o pruebas diagnósticas, "con meses de espera para unha ecografía ou semanas para obter os resultados dunha analítica".