El PSOE denuncia deficiencias en la traída de Vilalba

El PSOE de Vilalba denuncia que desde las últimas semanas existen deficiencias en el ciclo del agua de la traída de la localidad. "A veciñanza recibe a auga turbia nos seus fogares dende hai máis de catro semanas", advierten, calificando la situación de "insostible".

"O ciclo da auga en Vilalba non é acorde ás necesidades da veciñanza", afirma la portavoz de los socialistas, Elba Veleiro, criticando que "as malas condicións do abastacemento súmanse ao mal funcionamento da depuradora".

Por todo ello, anuncian que pedirán "analíticas dos dous últimos meses e un informe dos sistemas de filtrado e potabilización", para conocer cuáles son los componentes del agua que llega a los hogares de la capital chairega.

También afean al gobierno popular por su "pasividade nesta problemática, que impide o uso normal da auga para consumo, cociña ou aseo de moitas persoas".

AVERÍA. Además del agua turbia, muchos vecinos de la parte alta de Vilalba sufrieron este martes cortes en el suministro, un contratiempo que se debió a "unha avaría na tubería xeral", según precisó el regidor, Agustín Baamonde, quien confirmó que a lo largo de la tarde el problema había quedado subsanado.

En relación a la turbidez, el alcalde explicó que puede deberse "a algún problema nas válvulas" de la red general. "Os técnicos están revisando e purgando, pero pode que tarden varios días en dar co problema", indicó.