El PSOE defiende como una mejora la senda del Eume y rechaza retirar el proyecto

El nuevo tramo de la senda del Eume anunciado por el Concello de As Pontes, que cuenta con un presupuesto de 159.000 euros y va del puente de Isabel II al de Os Chaos, divide a gobierno y a oposición. El BNG pidió ayer, en el transcurso del que probablemente será el último pleno ordinario de este mandato, la retirada del proyecto, pero el PSOE no solo rechazó la idea sino que defendió la actuación como una mejora dentro de la puesta en valor del río. Xuntos por As Pontes apoyó la moción del BNG, al contrario que el edil del PP, que abogó por dejar la decisión en manos de Augas de Galicia.

"Pedimos que o Concello desista desta actuación, que non é necesaria, é agresiva e é incompatible coa protección de especies", indicó Francisco da Silva, del BNG, que hizo referencias a las consecuencias que podría tener en las poblaciones de narcisos, al tiempo que remarcó que "en ocasións poñer en valor é destruír".

La teniente de alcalde, Montserrat García, defendió un proyecto "consensuado" y "consecuente" que busca que "As Pontes deixe de vivir de costas ao río, que é unha xoia". García indicó que el objetivo de la actuación es hacer del camino actual un lugar accesible para todo el mundo y que no es agresivo, sino que trata de "respectar o contorno".

Desde el BNG hicieron hincapié en que el gobierno local no debería hablar de un proyecto "demandado por todos os veciños", ya que se presentaron alegaciones, y que Augas de Galicia tiene un informe en el que señalan que el sendero actual "é bo e non se localizan obstáculos que impidan o paso", algo a lo que el gobierno local contestó que dependía de la época del año.

La teniente de alcalde aprovechó el debate para invitar a los vecinos a conocer el proyecto, que ya estuvo en exposición pública, y anunció que se convocará una reunión para explicarlo. "Imos esperar a resposta de Augas de Galicia e estudar as alegacións, pero consideramos que é unha boa actuación", concluyó.

OTROS ASUNTOS. En el pleno, que se prolongó durante muchas horas -empezó a las 11.00 y acabó pasadas las 18.00-, se aprobaron tres reconocimientos extrajudiciales de crédito por 194.163 euros y otras mociones. Consiguieron unanimidad la propuesta del BNG de iniciar los trámites para tratar de abrir una unidad de alzhéimer y la moción de Xuntos en apoyo al 061 para solicitar mejoras en su local, en el centro médico.

Del PP salió adelante una moción sobre la caza, que incluye instar a la Xunta a conceder más batidas de jabalíes y líneas de ayudas para compensar a los que plantan especies autóctonas, tras una modificación del PSOE, y fue rechazada por el resto de grupos otra de adhesión a Concellos Doing Business Galicia. La criticaron por estar "desfasada" y recriminaron al edil popular que lo que hay que solicitar a la Xunta es más suelo industrial.

El pleno coincidió con una protesta contra Endesa en A Coruña

Una silla vacía —la de Xosé Manuel Ribeira— y un cartel: "Estou na manifestación da Coruña". Así Arrancó ayer el pleno. BNG y Xuntos criticaron que se variase la fecha (el pleno se aplazó una semana) y que coincidiese con la manifestación de los extrabajadores de Endesa en A Coruña. Desde el gobierno local explicaron que no sabían la fecha de la protesta cuando convocaron el pleno y quisieron dejar claro

su apoyo al colectivo.