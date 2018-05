El PSOE cospeités alerta de que una maderera dejó una casa sin acceso

El PSOE de Cospeito denuncia que las empresas madereras dejaron los accesos a una casa de Momán de Abaixo "intransitables", así como a varios prados de la misma zona.

Los socialistas recuerdan que el Concello aprobó hace años una ordenanza municipal que obliga a las empresas a solicitar permisos para acceder por vías públicas y a depositar una fianza para los posibles daños ocasionados. "Pero non se leva a cabo, os donos non poden acceder ás súas propiedades, as empresas non están depositando fianzas e ninguén arranxa os danos ocasionados, a pesar de que dende o Concello se comprometeron hai días a poñerlle solución", critican.

El PSOE exige al Concello que haga cumplir la normativa y obligue a las empresas a depositar la fianza y denuncia otros casos. "Este é máis grave porque hai unha casa á que non se pode acceder e aínda que os donos non viven habitualmente nela teñen dereito a acceder ás súas propiedades cando queiran", dice la portavoz socialista, Rosa Morán, que anuncia que llevarán el tema al pleno.