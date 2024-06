El PSOE de Castro de Rei exige a la Xunta que paralice el cierre del centro de salud en verano

El PSOE de Castro de Rei exige a la Xunta que revoque la decisión de cerrar el centro médico de en los meses de verano, tal y como advierte un cartel que el Sergas colgó en el ambulatorio, que indica que estará cerrado del 15 de junio al 15 de septiembre.

"Non entendemos esta maneira de castigar á veciñanza do noso concello ano tras ano, deixando a unha boa parte da poboación sen atención sanitaria que lle corresponde", alerta su portavoz, Alba Sinde, que se muestra muy crítica con la decisión de la Xunta y urge a que se cubran las plazas necesarias de médicos de familia en el ayuntamiento.

El cartel colocado en la puerta del centro de salud de Castro de Rei. EP

"Volvemos á mesma situación de todos os anos"

"Coa chegada do verán, e tamén dos turistas, o centro médico de Castro Ribeiras de Lea volve a estar na mesma situación de todos os anos, sen médicos. Ante isto, a solución que se da é quitar o médico do consultorio de Castro de Rei, facendo que este peche durante un mínimo de tres meses, e enviando ao seu médico para Castro Ribeiras do Lea, buscando desta maneira que polo menos en Castro Ribeiras do Lea haxa dous médicos", afirma.

Dos médicos, denuncia, que deben atender a un mínimo de 5.015 personas que están empadronadas en el ayuntamiento, además de todas las que personas que visitan el municipio en los meses estivales. Desde el grupo municipal socialistas lamentan que los perjudicados siempre sean "os veciños e veciñas da vila de Castro de Rei".

No llegar a tiempo en situaciones de emergencia

"Con este peche de centros de súde só se consegue desmantelar a nosa sanidade pública", advierte, al tiempo que apunta que en situaciones de emergencia se corre el riesgo de que los facultativos no lleguen a tiempo a atender urgencias por culpa de la falta de personal y teniendo en cuenta las distancias entre los diferentes puntos del municipio.

En ese sentido, el PSOE de Castro de Rei denuncia que la Xunta solo fomenta "a sanidade privada e provoca que cada día menos xente viva no rural pola falta de servizos públicos dignos e de calidade".

El Sergas responde: "No se va a cerrar"

Desde el Sergas indican que este verano se hará lo mismo que en año anteriores debido a que "no hay absolutamente ningún médico a los que poder recurrir para cubrir vacantes y vacaciones". Por eso señalan que están reorganizando la asistencia de forma puntual durante el verano.

Aseguran que con ello se busca garantizar una cobertura asistencial adecuada a todos los ciudadanos, pero insisten en que el centro "no se va a cerrar", que se trata únicamente una reorganización estival para poder disponer de recursos humanos suficientes durante el verano, la época en la que la mayoría de trabajadores optan por coger sus vacaciones.