El PSOE ve "un castigo" que los estudiantes de Baamonde no tengan transporte a Parga

El parlamentario socialista Luis Álvarez insta a la Xunta a solucionar al situación de cinco antiguos alumnos del clausurado colegio de Baamonde que acuden a clase a Parga, en el ayuntamiento de Guitiriz, y carecen de servicio de transporte escolar. Para ello ha presentado una iniciativa en el Parlamento, por la que requiere que el Gobierno gallego dé servicio a esas familias que deben trasladarse cada día para llevar a sus hijos hasta Parga.

Esta situación se produce tras el cierre del colegio de Baamonde y la decisión de varias familias de escolarizar a sus hijos en otro centro en Parga, en lugar de matricularlos en el de Begonte, por lo que el PSOE entiende que es "un castigo".

Álvarez explica que los alumnos cuentan en el nuevo centro con servicio de comedor, pero no con transporte, a pesar de que la línea ya existe para dar servicio a los alumnos de Pígara y "pasa por delante de sus casas". El parlamentario socialista cree que "es una situación irracional, no tiene ninguna justificación más allá de castigar a los vecinos que no quisieron plegarse a la iniciativa del alcalde de Begonte –el popular José Ulla– de llevar a sus hijos al colegio de esa localidad. Con un mínimo de flexibilidad se podría hacer, de acuerdo a la normativa de transporte escolar", defiende.

Álvarez lamenta que el grupo popular "se opusiera a esta iniciativa" en la Cámara. "Nos parece una práctica antidemocrática y carente de la más mínimas sensibilidad para este colectivo de padres y madres", zanjó.