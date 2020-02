El Concello de Guitiriz ya tiene el proyecto para la reforma y modernización de la Estación de Tratamento de Auga Potable (Etap), una actuación cuyo coste cuantifica en 384.938,75 euros y a través de la que pretende poner fin a los recurrentes problemas con el agua de la traída municipal en el casco urbano.

"As obras de modernización da Etap deben comezar canto antes", urgió la regidora de Guitiriz, Marisol Morandeira, que inició la ronda de reuniones para buscar financiación con la que poder acometer este proyecto y lo hizo con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.

"A nosa idea é conseguir financiamento por parte da Xunta de Galicia, pero tamén a nivel estatal e provincial", indicó la alcaldesa de Guitiriz, que recordó que el gobierno local, por su parte, también reservó crédito en los presupuestos municipales de este año para esta actuación.

"Esperamos que non se demoren moito no tempo en tomar unha decisión porque as obras na Etap deben comenzar canto antes", aseguró la alcaldesa, que espera que las actuaciones se inicien este año y que tras la reunión con la directora del ente autonómico se mostró "satisfeita".

La responsable de Augas de Galicia se comprometió con la regidora a trasladarle la propuesta del gobierno guitiricense a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, así como a "conseguir o apoio económico doutras administracións o antes posible" para confinanciar una actuación "moi necesaria e moi importante para os veciños de Guitiriz", destacó Marisol Morandeira.

LA OBRA. El presupuesto del proyecto, que inicialmente se calculaba que rondaría los 200.000 euros, se elevó hasta casi los 385.000 euros porque ahora abarca una modernización integral de la infraestructura y la modernización de todos los sistemas.

"Vanse quitar os filtros que había e cambiar os controis manuais por outros automáticos. Vaise facer unha reforma moito máis completa, para que sexa unha instalación o máis moderna posible e que teña un funcionamento máis automatizado", apuntó la regidora.

La actual Etap, una instalación obsoleta construida en 1988, da servicio a todas las viviendas y negocios del núcleo urbano de Guitiriz y a las empresas ubicadas en el polígono industrial. En el concello solo hay otra planta de tratamiento, en Parga.