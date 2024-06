Un proyecto de rugby de lo más inclusivo en As Pontes

"É unha modalidade de deporte inclusivo, que se caracteriza por que os equipos son mixtos en habilidades. Todas as persoas son xogadores nas mesmas condicións, sen elementos que identifiquen ou diferencien". Así explica Carla da Silva, directora técnica del CR Fendetestas de As Pontes, un nuevo proyecto del club pontés que este fin de semana dio sus primeros pasos.

La finalidad de esta iniciativa es crear un equipo de Mixed Ability Rugby, que tiene como característica principal que está formado por personas con y sin discapacidad que compiten de forma conjunta.

La promoción a nivel mundial de esta modalidad ha hecho que ya llegue a Galicia, donde varios clubs ya han apostado por crear su propia plantilla. "Hai algún equipo na Coruña, Santiago e Ourense que están xa federados. A idea é que xoguen entre si de vez en cando, unha vez ao mes ou así", apunta Carla. Y desde el Fendetestas quieren ser también parte de esto.

Por ello, el club contactó con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad en As Pontes, que son Aspanaes y A Xanela. "Temos que agradecerlles que desde o primeiro momento se sumaron a nós e dixeron: vale, imos probar e, se lles gusta, para adiante", recuerda Da Silva.

De esta forma, este pasado sábado se celebró una especie de jornada de puertas abiertas que supuso una primera toma de contacto con los miembros de las dos entidades con el rugby y la idea es repetir en septiembre. "Despois, se hai gañas, que parece que si porque a xente saíu contenta, faremos o equipo", avanzó Carla.

Torneo del Fendetestas

Esta actividad fue la mejor manera de iniciar la tradicional fiesta de final de temporada que organiza cada año el CR Fendetestas. Tras la sesión de entrenamiento de Mixed Ability llegó el turno del campeonato del club.

Equipos del torneo de fin de temporada del CR Fendetestas. M.ROCA

Se trata de un torneo sin contacto en el que pueden participar todos los integrantes de la entidad que lo deseen, tanto jugadores y jugadoras sénior como de la cantera e incluso familias que juegan por primera vez.

"Hai papás, mamás, tíos, tías... Para as familias isto serve para ver desde o campo o que fan os seus fillos cando eles están na grada. É unha forma de entender o xogo. E para os fillos sempre mola xogar contra papá ou mamá", explica Carla da Silva, al tiempo que añade que el objetivo final es que "todas as categorías do club se coñezan e os máis pequenos teñan referentes".

Con esta jornada se da por cerrada la campaña, a nivel de competiciones y entrenamientos, pero la actividad del Fendetestas no para del todo en verano. Así, los martes y jueves hace tocatas o pachangas en el lago y el 2 y 3 de agosto colabora con el Beach Rugby Vila das Pontes, que organiza la AD Monte Medulio.

Además, la última semana de agosto, del 26 al 30, celebra una nueva edición de su campus de rugby, dirigido a menores de entre seis y 16 años. Después tocará arrancar una temporada en la que conmemora sus 35 años de vida.