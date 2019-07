Proyectan la construcción de pisos tutelados para mayores en Roupar

El proyecto de construcción de pisos tutelados para mayores en la parroquia de Roupar ha logrado dar un importante paso adelante tras la aprobación de un protocolo de colaboración entre la Diputación, el Concello de Xermade y la Universidade da Coruña (UDC).

Las tres instituciones se encargarán del diseño de una residencia sostenible que plantea «un modelo novidoso e específico para o rural galego», según explica la arquitecta Luz Paz Agras, que junto a Marta Marcos Maroño está siendo la encargada de la elaboración técnica del anteproyecto.

"Está bastante avanzado", confirma Paz Agras, quien avanza que se tratará de un centro "aberto ao que poderá ir xente que non estea vivindo alí". "A idea que temos é que os veciños, aínda que continúen na súa casa, poidan ir ás actividades culturais ou sociais ou a recibir asistencia".

"Cremos que é unha boa maneira de fixar poboación e que a xente da contorna non se teña que marchar porque non poida ser atendida", indica Luz, quien avanza que "a nivel arquitectónico o modelo está asentado en bases xurídicas realistas, e terá un estudo económico detrás baseado tamén no que nos recomendan dende a medicina xerontolóxica", explica la arquitecta.

Y es que la implicación de la UDC no se limitará solo a la facultad de Arquitectura, sino que el equipo que trabaja en este proyecto -por el momento cinco personas-, y con el que la Diputación colaborará económicamente -aún no se sabe cuál será la aportación definitiva, aunque desde la asociación de vecinos de Roupar apuntan a que inicialmente se habló de "máis dun millón de euros"-, está formado también por expertos en Derecho, Económicas y Gerontología.

El centro ofrecerá diez viviendas con habitación, baño, sala de estar, cocina y comedor, además de otros espacios comunes

Las diez viviendas tuteladas "e plantexadas para unha ou dúas persoas" se ubicarán en un espacio de 9.000 metros cuadrados, cuya adquisición depende del Concello, y tendrán unas características específicas.

Así, cada piso dispondrá de una habitación y un baño, además de un espacio abierto con sala de estar, cocina y comedor. Las zonas comunes tendrán capacidad para 30 usuarios.

"A nivel de materiais imos facer un sistema mixto, para que sexa o máis sostible posible e requira de pouco mantemento. Tamén trataremos de que o consumo enerxético sexa o menor posible", asegura Paz Agras, destacando que la ubicación "es un espazo magnífico" en el que crear zonas verdes o una huerta «para o desfrute» de los usuarios.