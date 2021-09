Proxectos para recuperar a memoria rural

Un soño e parte dunha colección persoal, esa foi a chispa do proxecto de creación do complexo turístico rural Campo da Cruz, un museo etnográfico situado na parroquia pastoricense de Baltar que procura recuperar as reliquias do mundo rural e poñelas en valor antes de que se perda a súa historia.

José Luis Lodos, da Casa Ferreiro, leva recompilando e restaurando maquinaria dende hai varias décadas. "Empecei con máquinas agrícolas hai uns 40 anos e dende aquela fun xuntando cousas, dende o principio xa tiña en mente a idea de montar un museo algún día", explica Lodos.

E esa idea comezou a materializarse hai dous anos, cando adquiriron un edificio que estaba case derrubado e comezaron a reformalo. Ademais do seu investimento, contaron con fondos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), xestionados a través do GDR Terra Chá.

Este museo etnográfico aínda está en desenvolvemento –a pandemia retrasou o proceso– pero xa conta cunha boa cantidade de obxectos antigos, maquinaria agrícola e diversas pezas que foron conseguindo os seus impulsores. Conta tamén cun guía de excepción, o propio José Luis Lodos, que é quen de contar e transmitir a historia de cada peza que forma parte da súa colección, que agora quere compartir con todo aquel que teña interese en coñecer un pouco máis do mundo rural.

VARIEDADE. E hai cousas ben curiosas, coma seis dos 20 tractores que chegaron a España polo Plan Marshall estadounidense ou un aparello de comunicación alemán recuperado do Arneiro, onde se localizaba unha das desaparecidas antenas das emisoras xermanas.

E non só iso. Os visitantes tamén poderán atopar outros tractores de distintas épocas –cando cheguen os seis estadounidenses do Plan Marshall que están sendo restaurados, serán en total unha vintena–, unha máquina de mallar, unha colección de teléfonos, radios, ferros de pasar, aparellos de cociña, material dunha carpintería e unha longa listaxe de cousas que José Luis foi recuperando e restaurando co obxectivo de poder expoñelas.

A longo prazo queren seguir aumentando a colección que teñen e adquirir tamén libros antigos para habilitar unha pequena biblioteca con zona de lectura. Ademais, prevén aumentar o número de aparellos e de maquinaria, que a moitos lles recordará vellos tempos e a outros lles axudará a comprender e a coñecer a historia recente de Galicia.

Aínda queda moito traballo por diante, pero cando o museo estea rematado por completo queren facer unha gran inauguración para logo abrir ao gran público. Mais, para os que devezan por coñecer todas as historias que encerra o museo e non poidan agardar a que estea a montaxe concluída, poden visitalo cando queiran poñéndose en contacto cos seus xestores. De feito, moitos hóspedes que pasan pola casa de turismo rural Casa Ferreiro xa gozaron del. "A maioría da xente que se aloxa é de fóra de Galicia e resúltanlle moi curiosas as pezas que temos", sinala José Luis Lodos.

Campo da Cruz busca con este gran proxecto non só valorizar o rural galego, senón tamén lograr que a historia recente dun pobo non caia no esquecemento.