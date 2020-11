Provocan daños y roban en cinco vehículos en garajes de Vilalba

La Guardia Civil está investigando una serie de robos cometidos en cinco garajes del casco urbano de Vilalba, cuyo autor o autores -entre otras cosas, se trata de determinar si fue la misma persona o varias-, provocaron destrozos en cinco vehículos y se llevaron diversas pertenencias personales del interior de los mismos.

Varios de los afectados acudían este viernes a presentar la pertinente denuncia por estos hechos, como una vecina que precisaba que había estacionado su coche en torno a las 20.30 horas y a la mañana siguiente, sobre las 8.45, se subió y vio que estaba revuelto el interior. "Ao mirar para atrás vin que estaba forzada a porta e que me levaran o bolso, que sei que non tería que deixalo, pero estaba debaixo do asiento do copiloto e os cristais son tintados, e tamén a carteira, tarxetas, décimos de lotería...", dice.

"Chamei á Garda Civil e solicitei as imaxes das cámaras de seguridade", explica esta afectada, que precisa que en estas se ve a un encapuchado acceder al garaje a través de una puerta que da al portal del edificio a las 21.03, dirigirse a su coche y salir cinco minutos después.

El suyo fue el único coche afectado de las decenas que se aparcan en el garaje, pero no el único de Vilalba, pues se denunciaron otros cuatro sucesos similares. Para prevenir este tipo de robos, la Guardia Civil recomienda a los usuarios de garajes con puerta automática que esperen siempre a que esta se cierre, para reducir así el riesgo de que se cuele alguien en un descuido.