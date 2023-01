Protestas en el centro de salud vilalbés ante la falta de pediatras

La protesta convocada por Vilalba Aberta (VA) a las puertas del centro de salud para reclamar soluciones ante la falta de pediatras reunió a más de 200 vecinos de la localidad chairega. También hubo quejas por la ausencia de reumatólogo y oculista.

Una gran cantidad de familias, que no ocultaban su enfado y su preocupación ante una situación "límite" que "hai que reverter canto antes, porque nos prexudica a todos e todas, e en especial aos nosos fillos", estuvo presente ante el ambulatorio vilalbés.

Una madre y vecina de la localidad apuntaba que "os médicos que cobren as prazas de Pediatría están de baixa, e estas non se cubriron, o que derivou en anulacións de citas e en problemas á hora de acudir cos nenos ao centro de saúde".

"Isto agrávase cos máis pequenos, aos que mandan directamente ao Hula, o que xa obriga a trasladarse a Lugo", expone también, incidiendo en que el principal problema es que "non estamos atendidos, non temos servizo de Pediatría, e parece un recorte que queren facer definitivo".

Esta situación "vén de hai uns anos, cando se xubilou a pediatra facultativa que exercía no centro de saúde e se cambiou por médicos de cabeceira, que non están especializados en Pediatría", explicaba otro afectado.

Desde VA expresaron su satisfacción "coa resposta da xente, xa que o obxectivo era dar o primeiro paso e que sexan os veciños e as veciñas os protagonistas, e loitar todos contra o desmantelamento do servizo de Pediatría, e pola súa recuperación".

Respuesta

Desde el Sergas explican que "non hai ningún tipo de desmantelamento e as prazas seguen a ser dúas, pero neste momento estes profesionais atópanse en IT (Incapacidade Temporal) e é imposible conseguir pediatras substitutos, pero atenden aos nenos os médicos de familia".

"A semana que vén, o luns, xa se reincorpora un dos especialistas en Pediatría", avanzan también.