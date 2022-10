Protestan por el funcionamiento del centro de día de Abadín

Familiares de usuarios del centro de día de Abadín han mostrado su malestar por el actual funcionamiento del servicio, condicionado a la huelga que hace semanas secundan las trabajadoras. Estas no están de acuerdo con la convocatoria de la Xunta para la estabilización del empleo, que además de las plazas temporales del consorcio también incluye a todo el personal laboral de la Administración autonómica, dejándolas en una situación de "indefensión" al no poder cumplir con los requisitos que se exigen pese a llevar años con "contratos temporales y en fraude de ley".

La huelga, que se inició en septiembre y se prolongará hasta diciembre, ha empezado a condicionar el funcionamiento del centro de día de Abadín, que ha visto reducirse su horario "de ocho a cuatro o cinco como mucho". Así lo confirman los familiares de los usuarios, que critican que hay "un descontrol continuo".

"Entran tarde, salen muy temprano, hay descontrol en medicaciones, rutinas de la vida diaria...", enumeran, indicando que esto no solo afecta a los mayores, sino también a los cuidadores, que se ven con dificultades "para conciliar" y en algunos casos han tenido que contratar servicios externos para cubrir necesidades.

Desde la dirección del centro entienden perfectamente las reivindicaciones de los familiares y confirman que los servicios no están siendo los mismos. "Sentímolo moito e entendemos as súas queixas, pero a Administración obríganos a isto, estamos loitando por defender os nosos postos de traballo", dicen.

RESPUESTA DE LA XUNTA. Por su parte, desde el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar defienden que se establecieron "uns servizos mínimos para garantir a actividade do mesmo, cumprindo co ratio de persoal e horas de atención esixidas pola normativa que regula o funcionamento deste tipo de centros".

Y, en cuanto a las reivindicaciones de las trabajadoras, afirman que "non é posible atender á petición da CNT de abrir unha negociación pararela co persoal do consorcio" porque depende de la Xunta y, como tal, las cuestiones laborales se abordan en la mesa general.