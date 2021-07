Protesta en Vilalba por los impagos a trabajadores de la limpieza de los colegios

Los trabajadores de los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento de los colegios y otros edificios públicos de Vilalba, como los pabellones y el auditorio, se concentran este jueves, a las 12.00 horas, ante el consistorio para protestar por la situación laboral que vienen arrastrando desde prácticamente el pasado mes de septiembre, cuando empezaron los impagos de la empresa adjudicataria, Limpiezas Galcar, y que han llevado a que algunos de los afectados lleven nueve meses sin cobrar sus salarios.

Debido a esta situación, el Concello acaba de firmar un convenio con la Diputación de Lugo a través del que la empresa pública Tragsa se hace cargo de este servicio los próximos seis meses, prorrogables otros seis más, pero esto ha derivado también en otro conflicto laboral, ya que la nueva concesionaria no acepta ahora subrogar a una de las trabajadoras, del Ceip Insua Bermúdez, al considerar que su contrato era en fraude de ley.

El sindicato CIG ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los afectados y lamenta que "agora que podía xurdir un alivio para estas persoas ao aparecer Tragsa resulta que non subroga a esta persoa porque tiña un contrato verbal. Primeiro estivo tres meses, renováronlle por outros tres e despois seguiu a relación laboral", explica el sindicalista Xosé Paz, que señala que se le presentaron a Tragsa justificaciones de su situación, como la vida laboral o una certificación de la dirección del colegio donde trabajaba.

Paz también criticó la "pasividade total e indolencia tremenda" del Concello, conocedor de los impagos en diciembre y que "non só non lle rescindiu entón o contrato a Galcar senón que o prorrogou".

Desde el Concello explican que hace meses se empezó un nuevo proceso de licitación para unificar el servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios públicos -antes, desde el gobierno del PP, estaban en dos contratos distintos- y que quedó desierto. "Concursaron unhas cantas empresas, pero cando chegou o momento de facerse cargo non achegou ningunha documentación", explicó Rodrigo Pavón, edil de servicios.

"As alternativas entón eran ir a un concurso negociado sen publicidade, que non tiña moito sentido ao quedar o procedemento deserto, ou o convenio coa Deputación. É unha situación delicada e o Concello tratou de poñerlle solución canto antes, primeiro coa licitación e agora con Tragsa, co que queda garantida a prestación do servizo e que os traballadores teñan as súas nóminas", dijo el concejal vilalbés.

Pleno: Comparecencia de la alcaldesa

En el último pleno ordinario se abordó la problemática de las limpiadoras y se aprobó la comparecencia de Elba Veleiro para tratar este tema, la cual se producirá en la sesión de hoy (17.00 horas).



A mayores, y a raíz de los movimientos de las últimas semanas para la contratación de Tragsa, tanto el PP como Vilalba Aberta presentan sendas mociones para solicitar una nueva comparecencia para recabar información sobre esta adjudicación, de la que ambos critican "a total falta de información tanto á oposición como á veciñanza", y sobre la situación laboral actual de las personas afectadas.



Doce trabajadores



Son los que estaban incluidos en los dos contratos de limpieza y mantenimiento de los cinco colegios (Mato Vizoso, Insua Bermúdez, EEI, Monseivane y Terra Chá), los pabellones y el auditorio. Hay diez con impagos, que van desde los seis o siete meses hasta los nueve de las trabajadoras del Insua Bermúdez.



Vía judicial



Los afectados ya demandaron hace más de dos meses en el juzgado de lo social, que dirimirá al responsable que hará frente a las deudas pendientes.