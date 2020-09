Propuestos para sanción el local y los clientes del polémico vídeo de Vilalba

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vilalba realizaron sendas propuestas de sanción para el local y para los clientes del polémico vídeo compartido en redes sociales en el que se ve a varias personas bailando sin mascarilla en el interior del establecimiento. Después del visionado de las imágenes grabadas por la cámara del propio bar el pasado lunes 31, los agentes tramitaron las respectivas denuncias que ya trasladaron a las autoridades competentes, aunque la investigación continúa abierta a la espera de identificar a más personas que pudieran incumplir los protocolos de seguridad.

Según el propietario del local, las imágenes reflejan "un momento puntual", alrededor de las 14.00 horas, "cando non había nin 50 persoas" a pesar de que el establecimiento tiene aforo para 80. "Tódolos anos poñemos a canción do San Ramón e os que estaban xuntáronse para facer un vídeo, a parte de atrás quedou totalmente baleira", relata un hombre que asegura que "desde o confinamento tivemos cero problemas: cumprimos co aforo, cos horarios, os traballadores levamos máscara... É inxusto que nos xulguen por 20 segundos".

Además, afirma que "ese día estiveron os municipais vixiando e aquí non viñeron", por lo que incide en que las imágenes no reflejan lo ocurrido realmente.