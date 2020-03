La propuesta inicial del PXOM de Cospeito reconoce 221 núcleos rurales

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Cospeito, a exposición pública tras recibir la aprobación inicial en el pleno de diciembre del año pasado, reconoce 221 núcleos rurales —cuando hasta ahora solo había seis reconocidos— y delimita una superficie total de 837.856,60 metros cuadrados de suelo urbano en Feira do Monte y Muimenta.

"En Cospeito había unhas normas subsidiarias de 1998 e cando se aprobaron quedaron excluídos os núcleos rurais, por iso este PXOM é moi importante, aborda todo o municipio e implica cambios significativos no rural", explica el regidor, Armando Castosa, que recuerda que el PXOM llega tras diez años de trabajos.

Según el alcalde, la redacción del PXOM se justifica por cuatro razones: "A necesidade dun planeamento acorde ás circunstancias actuais, a fixación dun modelo de asentamento baseado nos núcleos rurais, en canto ao uso residencial, mellorar a cohesión social e a calidade de vida cun modelo equilibrado e sostible e a xestión e ordenación da paisaxe e dos valores medioambientais e culturais existentes".

La propuesta de clasificación del suelo, incide Castosa, busca proteger lugares con especial valor desde el punto de vista del patrimonio histórico o natural, "derivando as actuacións edificatorias aos núcleos rurais e urbanos, agás aquelas vinculadas ao solo rústico que sexan obxecto de autorización autonómica".

La propuesta, que estará a exposición pública hasta el día 20 en la casa de la cultura de Feira do Monte y la de Muimenta, establece dos categorías de suelo rústico (protección agropecuaria y protección forestal) y dos tipos de núcleos rurales: tradicionales, con una superficie de 3.019.986 metros cuadrados, y comunes, que por su morfología o edificaciones no se engloban en los anteriores, con 2.240.938 metros cuadrados.

A mayores de los 16 polígonos de suelo urbano que se reconocen en Feira do Monte y Muimenta, se delimitan cuatro ámbitos más de suelo urbanizable con una superficie de 651.833 metros cuadrados. "Trátase unicamente de sectores necesarios para completar a estrutura urbanística dos núcleos urbanos e dos sectores contiguos aos polígonos industriais", explica.

Información en papel o en la web

El equipo redactor atiende dos días por semana a los vecinos y los asesora con las alegaciones. El PXOM está a exposición pública en la casa de la cultura de Feira do Monte —está abierta todos los días para consultar los mapas y los documentos— y es allí a donde todos los jueves y viernes por las mañanas se desplaza personal del equipo redactor. Los viernes por la tarde van a Muimenta. "Esta fase é fundamental, porque o Plan Xeral fano os veciños. É importante que o veñan ver e que presenten escritos, cantas máis alegacións haxa mellor", apunta Castosa, que insta a los vecinos que aún no consultaron el plan a hacerlo.

Sede electrónica

Aparte de la consulta en papel en la casa de la cultura también es posible acceder al PXOM a través de la sede electrónica —hay un link en la página web del Concello—. Cuando no está el personal del equipo redactor, también se resuelven dudas en la propia casa consistorial.