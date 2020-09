La promoción turística de la comarca del Eume incluye instalar bungalows flotantes en el lago

El Concello de As Pontes, junto con los de Pontedeume, Monfero, Cabanas y A Capela, aúnan esfuerzos para impulsar el turismo en la comarca del Eume y presentan una candidatura al programa Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Secretaría de Estado de Turismo -un plan que apoyo dotado con 53 millones de euros para actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos para aumentar y potenciar su sostenibilidad- que incluye la creación de bungalows flotantes en el lago de As Pontes.

El objetivo de esta candidatura es que los municipios "aporten solucións que permitan regular os fluxos turísticos na comarca, incrementen o peso do turismo nos cinco territorios, a través do tratamento global da comarca por medio da creación dunha oferta turística de calidade, ao redor das Fragas do Eume, que permita mellorar a chegada de visitantes e turistas", explican desde el Concello.

La propuesta presentada apuesta por la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural, así como por el uso de las nuevas tecnologías, teniendo como eje vertebrador las Fragas do Eume.

Y potencia diversas iniciativas como la creación de áreas de caravanas, la creación de una ruta de miradores en el Eume, un servicio de bicicletas eléctricas, la instalación de bungalows flotantes en el lago de As Pontes o la preparación de una exposición itinerante de los restos arqueológicos de este municipio, a mayores de una ruta cultural por los monasterios de la zona y la familia Andrade. También se proponen mejoras en las Fragas del Eume o el lago.