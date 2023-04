Un sentimiento único que foi madurando cos anos e que cada día que pasa colle máis intensidade. Isto é o que é o Rácing Vilalbés para Juan José Vázquez Carreira, que formou parte do club dos seus amores como xogador, directivo, delegado, e actualmente como presidente. Un presidente que vivirá a súa primeira promoción como máximo mandatario do equipo.

Cómo valora a tempada que fixo este ano o equipo?

Foi boa, xa que o obxectivo do Rácing Vilalbés sempre é non descender e manter a categoría, co que agora mesmo está cumprido. A promoción de ascenso é un premio adicional ao traballo feito polos xogadores e polo corpo técnico, e unha vez dentro non podemos facer outra cousa que ir a por todas coa máxima ilusión e con moita confianza, xa que temos nivel para competir contra calquera.

A nivel persoal, é o seu primeiro play off de ascenso. Que significa para vostede?

É unha satisfacción persoal enorme, para min e para toda a directiva. É unha ilusión moi grande xogar a fase de ascenso, e esta é especial para min por ser a primeira estando no cargo, ademais da terceira en toda a historia do club. Aínda que non fose o obxectivo a principio de tempada, subir sería unha noticia marabillosa e os xogadores están moi motivados.

Que lle parece esta primeira eliminatoria ante o Rápido de Bouzas?

Os equipos que quedamos arriba, que xa eramos os favoritos a principios de temporada, estamos moi igualados, e calquera lle pode gañar a calquera. O Rápido de Bouzas foi un equipo que nos deu moita guerra na Liga, pero estamos tranquilos e sabemos que é posible. As eliminatorias vanse decidir por detalles, pero chegamos nun gran momento de forma, contra o Arousa fixemos un bo partido, e somos optimistas, aínda que sabemos que é fútbol e pode pasar de todo.

Como foi a confección do equipo esta temporada, con voltas como a de Santi Gegunde e grandes incorporacións?

Foron un cúmulo de circunstancias que se deron e fixeron posible estas incorporacións, xa que nós, en circunstancias normais, non poderiamos ter acceso a xogadores como Pablo Rey, Marcos Álvarez ou Álex Santomé, por poñer tres exemplos. No caso de Álex, el falara con nós para que lle buscáramos un equipo, cando aínda tiñamos a Ángel, porque a súa moza viña traballar a Lugo. Entón, cando Ángel tivo que marchar a Navarra, non o dubidamos e chamámolo. Despois, Santi, Pablo e Marcos estaban no Somozas, non sei que pasou alí e como Santi estivera aquí, deuse a posibilidade.

Supoño que a sona do club axudaría a isto.

Totalmente. Hoxe no mundo global no que estamos todos se decatan do que pasa en calquera parte, e o Rácing Vilalbés ten moi boa fama en canto a seriedade, trato coa xente e puntualidade nos pagos, e imaxino que hai xogadores que prefiren esa seguridade aínda que cobren un pouco menos.

A metade de tempada houbo outra volta, a de Marcos Souto.

Con el xa falaramos a principios de tempada pero estaba valorando outras opcións e esperando outras ofertas. Deuse que a metade de temporada Buggy tivo unha oferta da Coruña e como aquí non xogaba, quixo marchar e, como non podía ser doutra maneira, deixamos que se fose. Neste punto falamos de novo con Marcos, e desta vez aceptou.

Tamén incorporaron a Xurde, aínda que marchou ao pouco.

Iso foi algo excepcional. El tiña interese en vir, pero ao final viu que tiña poucas posibilidades de xogar, é moi novo, e recibiu unha oferta do Ribadeo. Pediu marchar, e tamén se lle dixo que si.

A primeira volta invitaba a soñar.

Faleino cos xogadores. Nin estou enfadado, nin molesto, pero si algo decepcionado, xa que fixemos unha primeira volta moi moi boa, con 28 puntos. E cando lles dicía isto levabamos 14 puntos en 13 partidos, a metade. E a min non me pareceu normal un cambio tan grande, porque a nosa segunda volta foi de 18 puntos, que é case volta de descenso. Chámame á atención que pasase isto, pero temos un grupo sumamente bo e o obxectivo está cumprido, polo que non hai nada que reprochar.

Sabe a que se debeu esta situación?

Non o sei. Tampouco falei con eles en detalle porque ao final o traballo está feito, chegamos a play off e os xogadores fixérono moi ben.

Cómo viviu os altibaixos que tivo o equipo? Pasou nervios?

Pasei unha temporada excepcional, xa que despois da primeira volta que fixemos, a salvación estaba xa a tiro. Mesmo no partido ante o Arousa estiven relaxado, aínda que tivese ese punto de querer, como non podía ser doutra maneira, entrar na fase de ascenso. Pero oxalá sexan todas as tempadas coma esta, que eu firmo agora mesmo.

Cal foi a sensación ao remate dese último partido?

Nunca na historia do Rácing Vilalbés vira tanta xente no campo nun partido oficial, coa ilusión do público e dos nenos da base, animando aos xogadores. A celebración todos xuntos e as fotos, para min, que son un namorado do fútbol base, foron espectaculares, e todo un orgullo.

Que suporía o ascenso?

Un premio ao gran traballo feito durante todo o ano, e unha temporada para desfrutar. Intentaríamos acadar a salvación, como non, pero sen grandes cambios, xa que penso que os xogadores que logran o ascenso son os que teñen que desfrutar da nova categoría.

Teñen un equipo genuine e tamén un filial, creados este curso.

A ilusión máis grande foi poder crear un equipo genuine e ver como avanza e medra co tempo. A min é algo que me toca de preto e estou encantado. E o filial tamén foi unha gran alegría, xa que así a xente da base pode seguir ligada a entidade e formarse ata poder ir con primeiro equipo. Ademais, acadamos o ascenso e fixemos unha gran tempada, que era o obxectivo. Queremos subir outra división, a Primeira Rexional, para que os xogadores se formen a máis nivel.

Como valora o rendemento da canteira?

Moi bo, o cadete está na final do play off de ascenso e o xuvenil xa acadou a permanencia. Ademais é unha alegría poder contar con equipos en todas as categorías e que todos os nenos e nenas poidan desfrutar do fútbol aquí.