La progresión ascendente Manuel Campello

Se inició en el mundo del atletismo hace tres años casi por casualidad, por probar con un amigo porque correr era algo que le gustaba. Lo que no sabía es que aquellos primeros pasos a la carrera le iban a reportar tantos buenos momentos y experiencias deportivas que le permiten seguir creciendo.

El pontés Manuel Campello Carballo es, a sus casi 17 años, prácticamente un principiante en esta disciplina deportiva, pero ya acumula importantes resultados, como el que lo ha llevado a clasificarse, tras obtener la mínima, para el campeonato de España sub-18 en la distancia de 1.500 metros, que se celebra los días 24 y 25 de febrero en Sabadell.

"Hace un par de semanas hice la mínima requerida, que es de 4.10 minutos, y a la siguiente volví a hacerla y, además, mejoré mi marca personal. Mis tiempos fueron de 4.08 y 4.07 en estas competiciones", explica Manuel, al tiempo que admite que su marca de 4.07 en Expourense es uno de los logros de los que está más satisfecho a nivel personal. Otros son el título autonómico de 5.000 metros y el subcampeonato gallego de milla en ruta del año pasado.

De cara a la que será su primera prueba de ámbito nacional a nivel individual, el joven pontés la afronta con ganas y "entrenando muy duro". "Ahora estoy haciendo entrenos de calidad y para mejorar el ácido láctico para poder andar en los ritmos de velocidad que habrá en el campeonato de España. Voy a intentar clasificar para la final, pero es difícil. El 1.500 es muy difícil porque es una carrera muy táctica, en la que hay que tener algo de suerte", explica Manuel Campello, que empezó como velocista y ahora lleva dos años en pruebas de medio fondo.

En la temporada pasada, Manuel se proclamó campeón gallego en 5.000 metros y subcampeón en milla en ruta

Además de entrenar un mínimo de seis días a la semana, también se prepara con competiciones, como hizo este fin de semana, cuando fue "a un 800 metros como liebre de un compañero y luego a una carrera de 1.500 para entrenar". A esto se suma además el campeonato Gallego sub-18, que se disputa el 10 y el 11.

Todo ello bajo la disciplina del Club Atletismo Narón, a donde llegó desde el Olympo de As Pontes, donde empezó. "Al no tener equipo y no poder estar en algunas competiciones que me perdía, como Gallegos de clubs, circuitos autonómicos o campeonatos de España, me fui al Narón. Algunos entrenamientos los hago en As Pontes y otros en las pistas de Río Seco, porque aquí no hay", dice.

Allí se encuentra con otro pontés, Esteban Díaz, que además de ser compañero de club —se proclamó recientemente campeón gallego máster de campo a través— le prepara las sesiones de entrenamiento.

Él es uno de los referentes de Manuel, al igual que los atletas profesionales Mohamed Katir y el noruego Jakob Ingebrigtsen, en los que se fija para seguir avanzando. "Siempre que se puede, mi objetivo es hacerlo mejor. Y, si en un futuro estoy muy bien, intentar hacer mejores puestos a nivel nacional", manifiesta esta joven promesa del atletismo.