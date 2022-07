Un programa ofrece gratis formación dirigida a mujeres emprendedoras

La Diputación de Lugo y la Asociación de Empresarias de Lugo (Aelu) presentaron este jueves en la casa de la cultura de Vilalba el programa Feminino no Rural, a través del que ambas entidades ofrecerán de forma gratuita formación y asesoramiento personalizados a mujeres empresarias y emprendedoras del rural de la provincia para mejorar o lanzar sus negocios.

El diputado de Participación Cidadá, Roberto García Pernas, destacó que esta "interesante" iniciativa ofrece "ferramentas para mellorar os negocios que xa están en marcha e o apoio necesario para lanzalo con garantías". "Temos claro que a creación de emprego, sobre todo xuvenil e feminino, é un factor imprescindible para que haxa actividade económica e para fixar poboación no territorio", añadió.

García Pernas estuvo acompañado en el acto por la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, y por Úrsula Pérez, técnica del proyecto Feminio no Rural. La regidora quiso mostrar gratitud a las dos entidades por "poñer en marcha iniciativas tan necesarias e fermosas para poñer en valor os proxectos femininos do rural chairego" y destacó que "se non houbera mulleres traballando no rural galego, este houbera desaparecido hai tempo", pero que nos encontramos "nun tempo de rexurdimento de iniciativas que coloquen á muller rural onde merece".

Úrsula Pérez por su parte explicó la dinámica de este proyecto, que cuenta con varias fases. Actualmente está en marcha la primera, en la que se da a conocer la propuesta, dirigida tanto a mujeres con empresas en funcionamiento como a aquellas que quieran empezar algo nuevo, en todas las comarcas.

Después, en cada una se realizará una reunión-almuerzo de trabajo en la que se presentarán los proyectos de emprendedoras y empresarias y se fomentará el intercambio de experiencias.

De estas reuniones saldrá una selección de, en principio, cinco proyectos que se beneficiarán del programa Feminino no Rural, con el que tendrán formación y asesoramiento personalizados hasta el mes de diciembre.