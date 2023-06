Progenitores de Cospeito critican retrasos de hasta una hora en el autobús escolar

Varios padres y madres del CPI Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito mostraron su malestar por los continuos retrasos que lleva sufriendo desde hace casi dos meses el servicio de autobús escolar, que provoca que prácticamente todos los días los escolares entren tarde en clase.

Los progenitores indican que estos "incidentes" con la ruta cuatro de este centro ocurren desde Semana Santa. "Desde entón non había horario establecido no transporte escolar, tanto chegaba tarde como cedo. Hai un mes, a empresa de transporte puxo un horario, que era máis tarde do normal, polo que o autobús tiña que ir máis apurado para chegar xusto ou tarde ao colexio, dependendo do día", explican.

Añaden que el último caso fue este jueves, cuando el autocar llegó una hora más tarde. "Por exemplo en Támoga, que pasa ás 8.45 ou 8.50, hoxe -por el jueves- veu ás 9.45 e a entrada nas aulas é as 9.15", criticó una de las madres, que recordó que tanto ellos como desde el centro ya han hablado varias veces con la empresa, pero el problema continúa. Algún progenitor también llamó a Educación y a Mobilidade para informar.