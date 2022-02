La directora del colegio en el que cursaba sus estudios Desirée Leal declaró este miércoles en la vista que ninguno de los profesores percibió cambios en la actitud o en el comportamiento de la niña en las fechas anteriores a su fallecimiento.

Según dijo, Ana Sandamil era una persona "normal" que se preocupaba por el rendimiento de su hija y acudía a las tutorías. "Era como cualquier otra madre. En el colegio nunca detectamos nada que nos llamase la atención", dijo.

La directora del centro confirmó que, unos días antes del suceso, Desirée Leal tenía previsto realizar una excursión con sus compañeros, pero no acudió. "La niña estaba apuntada, pero como no llegaba, llamé a su casa y la madre me dijo que no podía ir porque le dolía mucho la barriga".

Sobre este episodio, tanto la acusada como su madre declararon que Ana Sandamil estaba "obsesionada" con que le pudiera pasar algo a la niña y no la dejó ir a la excursión por miedo a que el autobús en el que iban tuviera un accidente.

En la jornada de este miércoles resultó curioso el testimonio de una vecina de Muimenta llamada a declarar porque comentó en su Facebook que Ana Sandamil había dicho, con anterioridad al suceso, que antes de dejarle la niña más tiempo al padre, la mataba. La mujer declaró este miércoles que lo puso en las redes sociales porque se lo contaron "en la discoteca".