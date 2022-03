Os nenos de Begonte achéganse ás profesións a través da visión da muller

Que fai unha militar, como se ascende, en que consiste un rally e como se desenvolve son só algunhas das moitas preguntas que formularon os alumnos e alumnas do Ceip Virxe do Corpiño, de Begonte, a Maite Novo e Ángela Fontela durante a súa visita ao centro con motivo do 8-M. As dúas veciñas de Baamonde, unha soldado en Parga, a outra copiloto de rally e xefa dun taller, foron a falar das súas profesións e o seu papel como mulleres nelas, en dous ámbitos tradicionalmente masculinizados.

Tanto é así que Maite ata aportou cifras: só un 12,8% dos integrantes do exército levan nome feminino, pero, como ela di, iso non implica que haxa diferencias por cuestión de xénero. "No nos tratan como un eslabón débil, somos exactamente iguales que los hombres y no hay ningún problema con que la voz de mando sea una mujer. Se respeta igual", explicoulles a soldado aos pequenos que acudiron á biblioteca de Faiuco, desde Infantil ata sexto de Primaria.

Pero non en todos os casos é igual. Ángela, con catro traballadores ao seu cargo no taller mecánico no que traballa, recoñece que tivo algunha experiencia na que o seu mando estivo cuestionado, mais destaca que o seu soldo non varía por ser muller. Ela, sendo ben pequena, tivo a chamada do motor e "en lugar de xogar con bonecas, xogaba con coches", unha primeira semente que continuou ata correr con só 16 anos a súa primeira carreira como copiloto. Agora chámalle máis ser piloto.

Os alumnos, ademais de formular numerosas preguntas, puideron montar nun coche de rallie e algunha pequena ata quería ser mecánica ao remate da actividade

Algo de pouso deixaron entre os nenos e nenas de Begonte. Algunha ata dicía que quería ser mecánica ao remate da actividade, que tivo o seu broche de ouro cando os alumnos se puideron achegar de primeira man a algúns dos obxectos que forman os uniformes de Maite e Ángela -á boina, ao casco ou ás luvas- e, incluso, puideron montar nun coche de rally.

Os nenos puideron coñecer un coche de rally. S.IGLESIA

Toda unha experiencia que invitou a grandes e a pequenos a coñecer de preto as profesións dunhas mulleres que con esforzo e tenacidade lograron triunfar no seu, a non pecharse portas e a non falar de "profesións de homes e profesións de mulleres". "Con ganas se llega a todos los sitios. A parte de ser militar y ser copiloto somos mamás, y podemos hacer lo mismo que cualquier hombre", concluíron.