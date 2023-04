Dende a pandemia do coronavirus no 2020, o modelo de turismo cambiou, proliferando o uso de plataformas dixitais para reservar apartamentos e vivendas turísticas. O principal obxectivo das persoas é fuxir das grandes aglomeracións na procura de tranquilidade e desconexión. Na comarca de Terra Chá e nas Pontes é algo que puideron comprobar de primeira man, coa irrupción de varios lugares deste estilo. Agora, coa inminente chegada do verán e da tempada alta, con datas concorridas como a pasada Semana Santa, os xerentes destes aloxamentos agardan os seus clientes.

A Casa da Zalaroia

José Santamariña na A Casa da Zalaroia. EP

José Santamariña, veciño de Fene, conta cunha casa para alugar na parroquia xermadesa de Momán: a Casa da Zalaroia. A vivenda, que era dos seus sogros, sufriu unha reforma case integral dous anos antes da pandemia. "Rehabilitámola para que non caese, despois xurdiu o boom dos alugueres e probamos sorte", recorda José.

O espazo ten capacidade para doce persoas e conta cun amplio salón con cheminea e unha decoración que mantén moitas antigüidades. Como zona destacada, o dono menciona unha sala con futbolín, diana, mesa de ping pong e algún que outro xogo de mesa. Ademais, como novidade, este ano ofertará unha especie de minigolf no propio recinto. "Unha cousa básica, pero decente", apunta.

Respecto ao perfil dos seus clientes admite que "varía moito", atopándose con toda clase de persoas. Dende grupos de rapaces de Galicia ata xente chegada dende diferentes puntos de España e do mundo –Alemaña, Francia, Inglaterra, Bélxica e, incluso, Vietnam–. "Buscan todo. A tranquilidade, a temperatura ou a calidade da comida", informa José, citando outra das grandes vantaxes da súa vivenda, a localización. "En media hora estás case en calquera lugar, hai moitos sitios que visitar. Poden ir a Santiago, a Lugo, á costa lucense, a Ferrolterra, ao lago das Pontes...", enumera Santamariña. Aínda que o negocio funciona moi ben, califícao como un "complemento" para os ingresos do fogar.

O Abeiro de Buscalte

Julián Permuy e Paula Gómez. EP

Tamén en Xermade, na parroquia de Roupar, está ubicado O Abeiro de Buscalte, rexentado por Julián Permuy e Paula Gómez, parella residente nas Pontes xunto ás súas dúas fillas. Ofertan durante os meses de verán unha parcela de 3.000 metros cadrados –polo que o espazo non é un problema– cunha vivenda con cociña, salón comedor, dous baños, tres habitacións, piscina exterior e zona de barbacoa.

"Cando as nenas foron crecendo, deixamos de ir tanto. Como era unha pena tela parada, decidimos emprender", explica Julián. Comezaron despois do primeiro confinamento no 2020 e, nunha das súas primeiras veces, tiveron que facer fronte a un duro golpe. "A segunda ocasión na que alugamos a casa, un grupo de rapaces deixouna feita un desastre", recorda o dono, que ata se plantexou deixar o negocio. Finalmente non foi así e as súas experiencias cos usuarios foron case sempre bastante positivas.

"Veñen todos de fóra, de Madrid, Valencia e do sur", di Julián en relación ao perfil dos seus clientes, que adoitan ser matrimonios ou familias. "Hai xente que non soporta as altas temperaturas e agradecen moito pasar días en Galicia", comenta, facendo alusión –ao igual que José Santamariña– ao bo posicionamento do seu aloxamento. "Veñen preguntando polas praias, por exemplo, que lles quedan a media hora. Para eles é un paseo", afirma Julián. "Dende que empezamos, sempre estivemos cheos. De feito, este verán estamos case completos", confesa o emprendedor nado en Magalofes.

A Casiña do Camiño

Hugo Parapar. JAMY CORRAL

Hugo Parapar, veciño de Baamonde, en Begonte, atopou hai un ano o seu nicho de mercado aproveitándose, sobre todo, dos peregrinos que pasan pola zona. Este informático de profesión oferta unha pequena vivenda de 25 metros cadrados que dá a sensación de ser "máis ampla do que é" cunha ornamentación minimalista: a Casiña do Camiño.

"Está enfocada para os peregrinos que buscan algo mellor que un albergue, adoitan reservar só un día. O tren pasa por Baamonde e hai unha parada ás 22.00 horas, algúns aproveitan para descansar na vivenda e marchan pola mañá. Tamén temos recibido parellas con e sen nenos", informa Hugo, que vive pegado ao aloxamento turístico. O begontés está encantado co funcionamento do negocio. "Vaise levando, a entrada é autónoma, polo que tampouco me quita moito tempo", explica. Hugo amósase orgulloso polas boas reseñas recibidas en relación á limpeza, algo que coida moito e que é moi "valorado", dende o seu punto de vista.

O Petouto

José Rodríguez. EP

O pasado verán, As Pontes viu como no lugar do Petouto, na parroquia de Ribadeume, Jose Rodríguez abría un complexo con tres vivendas para alugar, apostando forte por este tipo de negocio. "As instalacións constan dun apartamento en planta baixa cunha pequena zona de xardín e dous pequenos apartamentos nun primeiro andar", sinala José, dono destes aloxamentos totalmente equipados con cociña, salón, habitacións e baño. O lugar está pensado para familias ou grupos de tres ou catro persoas, aínda que poderían acomodar ata seis en cada un.

A maioría de turistas buscan a tranquilidade dunha "zona de campo", aínda que moitos tamén acoden por mor das diferentes actividades deportivas e demais eventos que se organizan na localidade pontesa. Cope, como alcuman a Rodríguez, confesa que a idea xurdiu pola "demanda e as dificultades" que a xente lle trasladaba á hora de atopar unha hospedaxe nas Pontes, feito que resultaba "practicamente imposible".

"Cada vez son máis as familias que buscan unha propiedade nestas zonas rurais. A xente necesita liberdade, comodidade e tranquilidade, sen perder a accesibilidade a todos os servizos que atopamos no centro", afirma o empresario pontés, que non descarta ampliar o negocio nun futuro.