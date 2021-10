Forget la France: na procura do propio son

Máis rock, máis guitarras, e, ante todo, un son máis definido e propio. Orixinal. Un estilo co que o grupo se identifica e que espera que o público identifique como o de Forget la France. Iso é Fuimos aire, o segundo traballo discográfico desta banda chairega que ten a súa base de operacións en San Xiao de Mos (Castro de Rei).

A formación, xurdida en 2018 e que se presentaba ao mundo con 200 razones en 2019, foi pasando por varias fases ata chegar a súa composición actual: Jacobo de Lope (guitarra), Vanesa Hermida (voz), Alfonso Carballo (baixo), Carlos Roibás (batería) e Roi Climan (guitarra e voz). Este último é tamén o compositor oficial, aínda que o resultado final dos dez temas que figuran no disco é froito do traballo colectivo, das revisións conxuntas e dos ensaios ata chegar a produto final co que todos se identifiquen.

"Non intentamos facer un disco homoxéneo, senón ir tocando distintos estilos de música que nos gustan, hai máis rock e un son máis metálico que no primeiro disco", explica Climan, que incide en que todos sumaron e fala de tres partes no disco: unha roqueira, unha de pop suave e outra experimental. Todas son cancións en español, porque aínda que tiñan unha tamén en inglés, optaron por non incluíla, se ben non descartan ir engandindo máis temas neste idioma ao seu repertorio.

No podrás hacerlo solo, que se lanzará conxuntamente cun videoclip que gravarán este sábado en Sarria, é o single que servirá de carta de presentación dun traballo discográfico que presentarán en decembro, unha vez que finalicen os 40 días de precompra que puxeron en marcha a pasada semana na plataforma Verkami. Nesta pódese adquirir non só Fuimos aire, senón distinto merchandising —camisetas, suadoiros e bolsos— en packs colaborativos que inclúen ata un concerto.

A posta de largo oficial será cunha actuación en Lugo, seguida de moitas outros que xa teñen pechadas en distintos puntos de Galicia. E aí, sobre os escenarios, soará tamén ese tema que lle dá nome ao disco e que rememora a época prepandemia, «cando eramos libres».

Foi precisamente a chegada do coronavirus a que freou momentaneamente a preparación do disco, no que xa traballaban antes do confinamento, pero logo axudoulles a definir o camiño a seguir e a encaixar as distintas voces dos integrantes ata chegar á voz propia e única de Forget la France.

"O non poder facer concertos serviunos para preparalo ben", recorda Climan, que agradece o traballo de todos os seus compañeiros e tamén o apoio e a paciencia das familias. En abril gravaron nos Estudios Mans da Coruña e despois, en 8 Estudios de Lugo, coa colaboración de Jahel Piñeiro, do que destacan a súa grande implicación neste proxecto musical, completaron a edición e masterización de Fuimos aire. Comeza a conta atrás para oílo, sentilo e gozalo.