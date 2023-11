Primeros pasos con el balón

Una idea que rondaba dentro de una cabeza fue poco a poco tomando forma en los últimos meses para acabar convirtiéndose en una realidad, que no es otra que un nuevo proyecto para el fútbol infantil dentro de A Chaira.

El artífice del mismo es Iván González, mítico jugador de fútbol nacido en Pol y actual coordinador dentro de la estructura del club de su concello natal, que quiso crear un equipo de niños pequeños y la iniciativa tuvo tan buena acogida que no solo consiguió poner en marcha uno, sino dos.

"Era unha idea que tiña en mente desde hai tempo, porque nunca houbo nada de fútbol 8 nin en Pol, nin en Meira nin nesta zona, así que, unha vez que desde a directiva me pediron ser coordinador, dixen que o primeiro que quería facer era un equipo de pequenos", explica Iván González.

El club organizó en verano unas jornadas de puertas abiertas que congregaron durante cuatro días a cerca de una treintena de niños

Y así fue. Para ello, se organizaron unas jornadas de puertas abiertas en verano durante cuatro días que resultaron ser todo un éxito, ya que lograron congregar a alrededor de una treintena de futbolistas.

"Vimos que había interese e abrimos a inscrición, e conseguimos facer un equipo benxamín e outro alevín", apunta, al tiempo que admite que "non son moitos nenos", pero sí los suficientes para poner estas plantillas en marcha. "Non queriamos tocar nenos que xa estiveran noutros clubs, como por exemplo no Castro, salvo que eles quixeran vir. Ao final, a gran maioría son de Pol, pero tamén os hai de concellos cercanos como Meira ou Castroverde", añade.

Jugadores benjamines del club polense. EP

Ambos equipos compiten en Segunda Galicia de Lugo. El benjamín lo hace en la primera fase contra el Rácing Vilalbés C, CD Castro, San Ciprián B, Spórting Pontenova y Ribadeo B. Los alevines juegan ante el Castro B, el Guitiriz, Sagrado Corazón B, Ferroviaria B, San Roque y Piringalla C. "Encántalles ir xogar. E iso é o importante, que os nenos o pasen ben", asegura Iván González.

Los entrenamientos, dirigidos por Alejandro Olmedo, con la ayuda puntual del jugador del primer equipo Roi, se distribuyen en tres días a la semana, juntándose ambos equipos los viernes. "As instalacións que temos son idóneas para eles, con dous campos de herba natural e un pequeno de artificial", destaca el coordinador de la SD Pol.

Otras categorías

El club polense tuvo durante varias categorías un equipo juvenil, que ahora no existe. "Ofrecéronse varios xogadores para montar un, pero o certo é que o Meira ten un equipo xuvenil ao que van os rapaces de Pol e tampouco queriamos chocar con eles. Non hai xogadores suficientes para os dous equipos", indica González, mientras confía en poder seguir creciendo en el proyecto de categorías inferiores.

"Imos facer este ano outras xornadas de portas abertas e intentar facer un infantil, pero é difícil. Queremos facer os equipos de pequenos para nutrir o primeiro plantel algún día. Que a xente de Pol poida xogar en Pol", afirma.

Por otro lado, el primer equipo se encuentra en un gran momento. Tras realizar una remodelación casi total —renovaron media docena de jugadores de la campaña anterior y ficharon a Fernando Sánchez como entrenador—, el arranque liguero en Primera Autonómica está siendo inmejorable. Es líder destacado con trece victorias en otras tantas jornadas, por lo que va caminando con paso firme hacia el objetivo de ascender a Preferente, el cual se le escapó en las últimas temporadas.