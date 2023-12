Prestar atención da nenez á vellez

O Concello de Guitiriz está a facer unha decidida aposta pola mellora dos servizos de Benestar Social, tanto a través de iniciativas propias coma coa axuda doutras administracións, nomeadamente a Deputación de Lugo, que impulsa a creación dunha residencia de persoas maiores na antiga Casa da Botica.

Se en 2022 se consumou a ampliación do centro de día Casa do Capataz cun investimento de 70.000 euros (70% achegados pola Deputación e o resto polas arcas municipais), neste 2023 os seus usuarios e usuarias xa poideron gozar a pleno rendemento das novas instalacións, que permitiron que este servizo municipal poidese ofrecer oito prazas máis, pasando de doce a 20.

Obras da Casa da Botica. EP

O exercicio que agora remata semella que foi o do empurre definitivo a demorada conversión da Casa da Botica nunha residencia integrada na rede de centros de atención a persoas maiores da Deputación de Lugo. O ano comezaba coa adxudicación dun novo contrato por preto de dous millóns de euros a Jesús Naray SL, logo do obrigado derrube do centenario inmoble e de rescindir o contrato coa anterior adxudicataria, o que obrigou a refacer o proxecto.

Un par de meses máis tarde comezaban as obras, que teñen un prazo de execución de 18 meses —segundo os prazos previstos, rematarían ao longo de 2024— e nas que xa se aprezan os avances.

Estes servizos centrados na atención ás persoas maiores únense ao que presta o Concello a través do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se xestiona de forma directa dende o departamento de servizos sociais e supera o cento de usuarios e de usuarias, atendidos por un total de 35 persoas. A partida para este servizo, que ascende a preto de 850.000 euros, é unha das máis significativas dos orzamentos municipais.

O Concello de Guitiriz non só está a facer fincapé na atención á veciñanza que se atopa na última fase da súa vida, senón que tamén quere prestar atención a quen dá os seus primeiros pasos no municipio. Por iso, leva anos tentando conseguir, sen éxito, tal e como recordan dende o goberno local, que a Xunta de Galicia impulsase a creación dunha escola infantil, ao ver insuficientes para atender a demanda as prazas existentes no Punto de Atención á Infancia (PAI) municipal.

Nun pleno celebrado o pasado mes de marzo, o goberno local aprobou unha proposta de suplemento de crédito cunha partida de 200.000 euros para sufragar, con fondos municipais, o orzamento para a ampliar o PAI, para o que tamén conta cunha partida de 92.780,25 euros de fondos europeos de Next Generation.

Nova área do centro de día Casa do Capataz. EP

O proxecto previsto, orzamentado nuns 350.000 euros, actualmente en obras e que deberá estará rematado no mes de marzo de 2024, permitirá ofrecer 15 prazas máis de cero a tres anos, co que o Concello espera resolver a falta de prazas neste tramo de idade e confía en eliminar as listas de agarda.

Estes grandes e tamén necesarios investimentos vanse conxugando ademais con outras iniciativas a través das que se busca fomentar a conciliación familiar e facilitarlle a vida á veciñanza ou contribuir a dinamizala. Así, o Concello vén de recuperar os bailes, abertos a quen queira participar, e promove dende hai anos o programa Madrugadores, ao que sumou o Concilia tardes e o Concilia verán. Tamén organiza diversas actividades en épocas de vacacións, coma nestes días o campamento de Nadal.