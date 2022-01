Presentan en Roupar o proxecto de vivendas comunitarias para maiores

Tras unha idea en 2006 e moitos anos de traballos, onte deuse un novo paso no proxecto de vivendas comunitarias para maiores de Roupar coa presentación do proxecto, realizado pola Universidade da Coruña (UDC) co apoio da Deputación de Lugo, nun acto na escola habaneira da parroquia xermadesa no que estivo o presidente da Deputación, José Tomé, xunto ao alcalde de Xermade, Roberto García, a vicerreitora de Infraestruturas e Sustentabilidade da UDC, Amparo Casares, o director da Escola de Arquitectura da UDC, Plácido Lizancos, e o equipo que deu forma ao proxecto, representado pola xermadesa Luz Paz Agras, investigadora principal, e Fernando Agrasar.

No acto, no que estiveron ademais numerosos veciños, fíxose a presentación pública deste prototipo dotacional para maiores deseñado pola UDC, a través dun convenio coa Deputación de Lugo de 35.000 euros, un proxecto con carácter experimental que define un modelo de vivendas comunitarias con servizos asistenciais, actividade sociocultural e recursos que nace coa vontade de poñerse en marcha en Roupar pero que é replicable en calquera municipio rural galego.

"É o primeiro paso", resumiron os involucrados nun proxecto que busca agora financiamento para poder converterse nunha realidade. A iniciativa, que se proxecta fronte á escola habaneira, no edificio e nos terreos da antiga reitoral –o Concello acaba de comprarlla ao Bispado e só falta escriturala–, ten un orzamento total de dous millóns de euros, pero pode executarse en tres fases independentes.

"Estamos moi agradecidos e orgullosos, queremos agradecer o esforzo da UDC e da Deputación de Lugo, así como a implicación da asociación de veciños de Roupar dende o principio», valorou o rexedor de Xermade, Roberto García, que asegurou: "Chamaremos ás distintas portas e farémonos pesados ata que se faga. Imos presionar e loitar ata conseguilo".

Dende o colectivo veciñal tamén amosaron o seu optimismo. "Hoxe é un día moi importante, queda menos. Esperemos que sexa unha realidade pronto, confío en que si", expresou o expresidente, Pepe Hermida, mentres que a responsable actual da entidade, Fina Felpeto, aseguraba que a presentación do prototipo "é a culminación de moitos anos á espera. Falta o financiamento pero esperemos que non tarde e poder desfrutalo pronto".

O presidente da Diputación, José Tomé, puxo en valor este tipo de iniciativas e resaltou a importancia da colaboración entre o movemento asociativo, as institucións e a universidade. "Penso que as administracións acertamos cando nos achegamos á universidade buscando aplicacións prácticas para a investigación ou estudos especializados sobre calquera cuestión. Así o fixemos neste caso dende a Deputación", asegurou Tomé, que agradeceu "o gran traballo" dun proxecto "que supera os límites do que é unha proposta arquitectónica, e que se amplía ata configurar unha reflexión sobre a realidade sociolóxica do noso rural e dos nosos maiores".

O equipamento deseñado, que recibe a denonimación de Casa da Veciñanza e que é exportable, busca o envellecemento activo e favorecer que as persoas maiores se poidan quedar a vivir na súa localidade ou zona de residencia.

Neste caso contempla a rehabilitación da casa reitoral para convertela en centro asistencial con 32 prazas –16 en vivendas e 16 usuarios externos– e consulta médica, cociña e comedor, sala polivalente, lavandería... e outros servizos, e dúas ampliacións nos 4.000 metros cadrados de parcela para oito vivendas (dúas fases de catro vivendas cada unha), todo construído en materiais sostibles, principalmente madeira, e con gran capacidade de adaptación. Tamén hai zona de hortas e xardín, parque infantil e aparcadoiro.

"Sería unha gran satisfacción ver o proxecto en funcionamento, polos veciños e tamén polo seu carácter experimental, para aprender para outros casos", valorou a arquitecta Luz Paz Agras.