Presa de Merra: onde bañarse, compartir e vivir

Localización

Na estrada LU-170, a altura do quilómetro 5, atópase o desvío que leva á fervenza, localizada despois á man esquerda, a só uns metros, en Pontegafín. A estrada conduce ao parque eólico Casa ou a N-634 ao seu paso por Pígara.

Roteiro

A Ruta do Río Requeixo, a última habilitada polo Concello de Guitiriz no ano 2018 cunha axuda de Rede Natura, que ten un trazado de ao redor de nove quilómetros seguindo o curso fluvial, pasa por este encrave natural.

Pesca

A zona da presa tamén adoita ser frecuentada polos troiteiros na tempada na que se permite a pesca. Son moitos os afeccionados, sobre todo da zona, que acoden a este tramo de río, no que está autorizada a pesca libre.



Acceso dende pontegafín. C.PÉREZ

"Os meus recordos? Uff! Irme bañar alí e parar alí toda a tarde, xuntabamos alí os cativos de toda a zona, temos sido máis de 30, e pasabamos alí tardes enteiras", conta Mónica Paz Ferreiro, veciña da aldea vilarega do Barreiro, quen non entendería a súa infancia e mocidade se dela houbese que sacar todos as lembranzas asociadas á Presa de Merra, moi preto da súa casa, aínda que xa pertencente á veciña parroquia, tamén guitiricense, de San Salvador.

"Bañabámonos, salpicabámonos, estabamos de tertulia á sombra ou ao sol... teño moi bos recordos», di Mónica. Algunhas desas lembranzas fóronse paseniño, coma a auga do Requeixo nos meses de verán, pero outros quedaron gravados con forza na memoria, igual que roxe a corrente da ferveza contra as rochas no inverno, coma aquela lancha inchable que levaba Paco, un veciño, "na que pasabamos o tempo".

Vista dende o muíño de Merra. C.PÉREZ

Tamén era un sitio propicio para os primeiros amores. Mónica sorrí e conta que alí non só compartiu tempo cos amigos senón tamén con algún "mociño".

E por suposto, non faltaron as xuntanzas coa familia. "Era obrigatorio ir de churrascada algún día de verán coa familia, o sitio préstase para iso", conta esta vilarega coa vista posta nas risas e nas anécdotas compartidas naqueles encontros que tamén lle traen á memoria a súa nai: "Lémbroo con nostalxia, pero todos son momentos fermosos e de alegría".

"Agora pouca xente se baña, pero antes era o máis habitual", ratifica sobre os cambios de hábitos dos veciños, que teñen máis facilicidades para acudir á piscina ou a praia, e no propio río, antes moito máis coidado porque os veciños asumían esa tarefa.

Muíño e presa. C.PÉREZ

Aínda así, o vello muíño, que Mónica xa non lembra operativo, aínda que si recorda ter visto por alí ao responsable desta infraestrutura privada, a presa, e todo o seu contorno, segue a ser un lugar cheo de encanto, ao que ela segue acudindo con regularidade.

"Agora úsoo moito para camiñar, é coma un límite, vou ata alí e volvo para a casa", explica Mónica, que incide no especial que é o recuncho para ela: "Alí estase sempre de marabilla, podes pasar horas só mirando para a auga, ir cun libro e pasar a tarde. Parece que me sana a mente e o corpo".