O recuncho de Cova López | Presa de Anllo: o especial da cotiandade

Localización

Atópase sobre o río Anllo, no lugar do Toxeiro da parroquia cospeitesa de Roás.

Utilidade

Leva moitos anos sen ter o uso para o que foi feita, pero antigamente acudían alí para regular o caudal de auga que se necesitaba para moer nos muíños de Roás e de Xermar, cos que está comunicada a través dun antigo rego.

Restauración

Cova non pode precisar cando se fixo a presa, pois ela recórdaa "de sempre", pero si cando se acondicionou, no ano 2005. Pese a que os muíños xa non operaban, fíxose por mantela en bo estado. Agora, ten falta de limpar: "Cando era pequena acórdome de facelo nós, limpabamos o río, pero agora non deixan", di, consciente de que necesita máis coidados dos que recibe.

Ponte preto da presa. C.PÉREZ

Mira cara á auga con moito cariño e unha certa nostalxia. Son moitos os recordos acumulados por Cova López Valiño, mestra e veciña da parroquia cospeitesa de Roás, ao longo de toda unha vida ao lado dun anaquiño do río Anllo. "Forma parte de min dende sempre", di, tratando de pór en palabras o que significa para ela este cauce fluvial e, sobre todo, esa construción que para ela é parte indisoluble do río, pois sempre estivo aí: a presa do Anllo.

"Cando eu era pequena, miña nai viña lavar aquí a roupa e as vacas pastaban no prado", lembra Cova, que vai encadeando estampas de tempos pasados, que van dende os entretementos da nenez, "as veciñas, miñas primas e eu bañabamonos aquí no verán", di, ata labores alleos: "Viñan regular a comporta da presa".

Vista da presa. C.PÉREZ

A súa infancia quedou atrás, igual que aquelas muiñadas de antano. Proba tanxible é a Corredoira das Tenzas, un camiño tradicional que conducía á presa e que na actualidade apenas se intúe. Perdura, iso si, na lembranza, coma o camiñar de quen o usaba practicamente a diario como atallo para ir traballar á antiga telleira de Roás. "Queda algún vestixio, pero desapareceu hai moitos anos, eu xa a recordo pechada", conta Cova.

Aqueles traballadores de antano atravesaban o río Anllo, ben pretiño da presa, por unha vella ponte que tamén é especial para Cova: "Fixérana na miña casa para dar servizo ás fincas", detalla sobre unha estrutura que na actualidade ela segue a pisar incontables veces nos seus paseos. Para facilitar ese tránsito, procura ter ben coidado o contorno da ponte, desas augas que van dar ao pai Miño.

Cova, xunto á presa. C.PÉREZ

Os pescadores eran outros dos visitantes habituais dun tramo que hoxe está declarado de pesca sen morte. É a vida do río. A que vai mudando e transformándose co paso do tempo, pero sen perder ese vencello tan singular que existe na comarca chairega entre a omnipresente auga e os que viven ao seu carón. É "un elemento cotián", pois para Cova e para a súa familia, o río Anllo e a súa presa sempre foron, e son, "unha extensión da propia casa".