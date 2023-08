Manuel Montero: "Preparo los banquetes para los clientes como si fueran para mí"

Con solo 24 años, y después de estudiar Hostelería durante cinco en Santiago de Compostela, el mindoniense Manuel Montero se puso al frente del negocio que sus padres abrieron en Goiriz, un restaurante que cumple tres décadas de vida siendo un referente en el sector de la restauración y banquetes en la comarca de Terra Chá.

¿Qué balance hace de estos años?

Siempre hemos tratado de ofrecer la máxima calidad, el mejor producto y nos hemos distinguido por nuestro trato al cliente. A lo largo de estos años también hemos ido haciendo modificaciones, adaptándonos a las circunstancias de la zona, a las situaciones económicas y haciendo mejoras e inversiones y ampliando las instalaciones en unos 3.500 metros cuadrados más.

¿Por qué cree que la gente elige el restaurante Montero?

Una de las cosas fundamentales es que estoy muy ligado al negocio. Me preocupo mucho por mi cliente, estoy con él, le explico las cosas, cómo pueden organizar el mejor menú, qué producto pueden introducir... Preparo el banquete de mi cliente como si fuera para mí mismo. Y la calidad del producto también es importantísima. Luego hay otros factores que hacen que la gente nos escoja como el servicio, la organización, la limpieza, el personal uniformado y con un saber estar...

¿Son rígidos a la hora de planificar un evento o dan libertad?

Damos total libertad, pero tratamos de aconsejar qué es lo mejor para ese tipo de banquete. Podemos cambiar un menú cinco días antes sin problema, con la seguridad y la garantía de tener el producto de mejor calidad.

¿Se encarga personalmente de la elección?

Sí, todos los lunes hablo con proveedores, que entre el 80 y el 90% son de Galicia, para saber qué se va a pedir e introducir en el banquete. De esta manera nos aseguramos que nos llegue entre jueves y viernes, para que después ya sea gestionado en cocina.

¿La comida es la parte más importante de un boda?

Cada vez se le da más importancia y énfasis a los detalles, las luces... Pero la realidad es que a la gente lo que más le gusta es comer.

¿Variaron mucho los banquetes en estas tres décadas?

Muchísimo. Hace 30 años era sota, caballo y rey. Hacías una boda con siete u ocho platos y ahora la haces con cuatro o incluso con tres. Se prolongan los aperitivos, introduciendo novedades como un pulpeiro, un cortador de jamón, la plancha... y se acortan más los platos. Además, cada vez hay más bodas civiles y la gente quiere que en el propio restaurante te den todos los servicios, algo que nosotros hacemos ya desde el principio, orientándolos en lo que mejor les encaja en función de sus gustos.

¿Hay mucho de moda en todo esto?

Sí, pero lo que tenemos comprobado es que las modas son cíclicas y que cosas que ya no se pedían desde hace años, se vuelven a requerir. Por eso estamos obligados a reinventarnos constantemente.

¿Y es verdad eso de que de una boda sale otra?

Muchísimas. El porcentaje es bastante algo. Incluso hubo pedidas de mano y parejas que se conocieron en bodas celebradas aquí. Y ya he hecho bautizos, comuniones y bodas de la misma persona. En 30 años haces de todo (ríe). También tendrá infinidad de anécdotas... Recuerdo en una ocasión en la que el novio no bajaba del coche porque se había olvidado el cinturón y se le caían los pantalones. Al final, como no aparecía, acabé dejándole el mío. También le hice la boda a una pareja y el bautizo y la comunión a sus hijos. Ellos se separaron y volvieron a casarse aquí, uno un fin de semana y el otro al siguiente. También nos coincidieron dos bodas de dos parejas de la misma parroquia el mismo día, así que como todos se conocían los invitados iban moviéndose de salón en salón. Y hasta me tocó casar a otra pareja que había contratado a un oficiante que ni cogía el teléfono ni apareció el día de la boda.

Hasta hace nada, tenían lista de espera. ¿Con cuánta antelación reservan la fecha las parejas?Entre un año y un año y medio. Tenemos ya bodas cerradas para 2025. Lo que estamos comprobando es que después de la pandemia son más pequeñas. Si antes lo normal eran bodas de 150 o más invitados ahora la media está en 115 o 120, las hay incluso de 70 u 80. Creemos que es por una cuestión económica y por que la gente cada vez se fija más a quién invita.

Recordando la pandemia, ¿cómo lo vivieron al ser uno de los sectores más castigados?

Fue muy duro, una de las crisis más fuertes que recuerdo en estos 30 años. Teníamos reservadas 95 bodas y unas 130 comuniones y solo pudimos hacer cinco bodas por las restricciones y normas que se impusieron. Por primera vez estuvimos siete meses sin trabajar nada y había que seguir pagando luz, gastos fijos, seguros... Es imposible recuperarse de eso. Apagamos la bombilla y cuando la encendimos de nuevo empezamos otra vez desde cero.

¿Y cómo está ahora el sector?

No está pasando un buen momento. Estamos viendo cómo cierran locales por falta de personal, un personal que además no está cualificado. Falta profesionalización y una formación como la que había antes, más integral, para que sepan hacer un poco de todo.

En todos estos años han pasado por su restaurante muchísimos empleados, entre ellos el cocinero Elio Ferpel, que conquistó una estrella Michelín. ¿Es un orgullo?

Por supuesto, una satisfacción muy grande. Elio estuvo con nosotros formándose dos campañas, y empezó desde abajo, pelando patatas.