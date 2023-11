"Preocúpaste, porque non sabes a cantas vacas lle vai afectar"

Uno de los focos de EHE en Galicia es en la explotación láctea SAT Margá de la parroquia guitiricense de Labrada, en la que se han detectado dos positivos que, por el momento, no han supuesto la pérdida de ningún animal, si bien están por ver las consecuencias que tiene para el ejemplar más enfermo.

Iván Morado, que está al frente de esta sociedad junto a sus hermanos Óscar y Sonia, explica que el pasado 22 de octubre notaron que una de sus vacas, un ejemplar de raza frisona que había dado a luz apenas una semana antes, no se encontraba bien. "Víase apagada, non comía e empezaba a botar moco e parecía que tiña o bico inchado", explica el ganadero, que recuerda que en un primer momento achacaron su malestar "a que non se librara" y por eso decidieron llamar al veterinario, pero sin pensar en ningún momento que podría tratarse de la EHE.

El facultativo nada más ver al animal sospechó que podría estar infectado: "Miroulle a boca por dentro, entre o labio e a dentadura, porque se cortan e tiña todo vermello, normal que a pobre non comese", explica Morado. Al no existir un tratamiento específico, "pinchouna con antibiótico, para tratar de cortar a infección, e con antiinflamatorio, para paliar a dor, e a esperar".

Además, el veterinario dio parte a Medio Rural de la existencia de un caso compatible con EHE, tal y como marca el protocolo. "Ao día seguinte veu unha técnica de extensión agraria para sacarlle sangue e tamén lla sacou a outra que presentaba algún síntoma, e tanto ela coma o veterinario xa nos dixeron que podía haber máis infectadas", recuerda Iván Morado.

"Preocúpaste, porque non sabes o alcance, a cantas lle vai afectar ou se se van recuperar e como; din que o periodo de incubación pode ser de dez ou doce días e que pode afectar a un 10% do rabaño e pensar que podes perder varias vacas...", dice Iván, que asegura que con el paso de los días se sintieron más tranquilos, al ver que no había nuevos casos, que el segundo animal, de raza jersey y próximo al parto, apenas presentaba síntomas y que la más afectada, un ejemplar veterano y corpulento, se mantenía.

Tampoco tiene claro dónde pudieron contagiarse, si bien apunta que sus vacas secas están fuera, y que pudo ser ahí donde las picó el mosquito. "Leva máis de dez días e aínda está mal", reconoce Iván, que cree que si está viva es porque es una vaca "con xenio" que se esfuerza por comer "aínda que só sexa lambendo unha pouca fariña".

No sabe si se recuperará o cómo quedará. Por el momento, da por perdida esta lactación, que ahora supondría una producción de "30 ou 35 litros diarios". A Iván le parece importante tanto que se fijen compensaciones, ya que al ser una nueva enfermedad el seguro no cubre las pérdidas, como que se aproveche el impasse que se supone que ofrecerá el invierno para investigar el virus y tratar de encontrar una vacuna o algún remedio que minimice su incidencia.