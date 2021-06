Preocupación por el río en Parga, donde se harán analíticas

A principios de mes, los vecinos de Parga descubrieron que el agua del río, según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, presenta una baja calidad para el baño. De hecho, es el único punto rojo de Galicia.

Los datos, malos desde 2016, llevan a prohibir el baño en el CIT, donde se tomaron las analíticas. Ante la preocupación existente y para descubrir si es un problema focalizado en esa zona o afecta a otras partes del cauce, el Concello de Guitiriz ha encargado analíticas en otros puntos y, a partir de los resultados, decidirá actuaciones.

Eso es precisamente lo que reclaman vecinos como José Manuel Sandá, vicepresidente del CIT. "Sempre estamos na lista, non entendo porque non se investiga nin se averigua o motivo da contaminación", dice, incidiendo en que es una "pena" que "un río tan bonito estea así", en alusión a las numerosas plantas que impiden "ata que se vexa o río". "Doe o corazón ao velo así", lamenta Sandá, reclamando que se limpie cuanto antes.

Desde la sociedad de pescadores Amigos do Parga recuerdan que una buena circulación del auga "axuda a reducir a contaminación" y entienden que el problema está en la zona de la piscina, porque "no río non hai mortandade e se houbese eses niveis de contaminación en xeral, non tería nutrias nin troitas", dicen. Además, recuerdan que en los últimos años se han realizado actuaciones para corregir posibles vertidos, por lo que el problema tendría que haberse reducido y no ha sido así.