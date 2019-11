Preocupación en Muras por un foco de tuberculosis en el ganado vacuno

Un foco de tuberculosis en el ganado vacuno que comparte pastizal en la parroquia de A Balsa, en Muras, ha puesto en alerta a sus vecinos, que este jueves se reunieron con un veterinario de la Xunta -era el cuarto encuentro que mantenían- para conocer en qué situación se encuentran y abordar cuáles serán las siguientes medidas a tomar después de que se hayan confirmado tres positivos.

La preocupación se inició ya el pasado mes de mayo con la primera campaña de saneamiento de la Xunta, en la que según precisan desde la Consellería de Medio Rural, "dous animais reaccionaron ás probas diagnósticas", y posteriormente se confirmó el positivo en el laboratorio "mediante cultivo microbiolóxico, detectándose lesións de tuberculose nun deles".

Tras ratificarse el foco, desde la Administración autonómica se definió "a unidade epidemiolóxica" en esta parroquia de Muras y se decidió inmovilizar y poner bajo vigilancia a alrededor de 700 animales de una veintena explotaciones que comparten pastizales en la comunidad de montes de A Balsa.

"Tras realizarse novas probas diagnósticas, resultaron positivos máis animais, que foron sacrificados", precisan desde Medio Rural, explicando que de nuevo se obtuvieron "nalgúns deles novamente cultivo microbiolóxico das bacterias causantes da tuberculose".

En esta segunda remesa de pruebas, fueron sacrificados un total de 16 animales de una decena de explotaciones, según confirman desde la comunidad de montes, "preocupados" y "molestos" porque "só un dos 16 animais deu positivo nos cultivos", defienden.

"Cuestionamos os procedementos que se están aplicando -el técnico de la Xunta que acudió a la reunión en la antigua escuela de A Balsa les explicó que la normativa es a nivel de Europa y que es de obligado cumplimiento-, pero sobre todo as probas, porque non son eficientes nin eficaces, nin moito menos fiables", asegura el presidente de la comunidad de montes, Abel Camba Reigosa, que reclama que les permitan realizar contraanálisis por su cuenta "antes de chegar ao sacrificio dos animais".

Y es que los ganaderos creen que muchos de los animales que han reaccionado a las pruebas son "falsos positivos". Un extremo que descartan radicalmente desde la Consellería de Medio Rural, apuntando que "a totalidade dos animais que reaccionan ás probas diagnósticas de tuberculose están infectados por microbacterias", mientras indican que esas pruebas están "baseadas na inmunidade, e só reaccionan os animais que estiveran infectados previamente por elas".

Además de mostrarse críticos con los ensayos que realizan desde la Administación, pruebas a las que se tendrán que seguir sometiendo la veintena de ganaderías implicadas en los próximos meses hasta que se consiga erradicar el foco de tuberculosis, los ganaderos de A Balsa también denuncian que las compensaciones económicas "non se axustan ao custo real que teñen os animais".

"A min sacrificáronme dúas vacas. Unha delas de cinco anos e marcada por Acruga. Déronme 631 euros e no mercado custaría máis de 2.000", asegura Abel Camba, consciente de que el resto de ganaderos están en la misma situación que él, por lo que exige "axudas" que sean acordes a las pérdidas.

ABADÍN. Además del foco detectado y confirmado en Muras, durante la reunión se habló de que en el municipio de Abadín se habían sacrificado varios animales por la misma problemática.

El presidente de la comunidad de montes de Espiñarcao, en Romariz, confirmó que once explotaciones vinculadas al pastizal común están inmovilizadas. "Estamos falando dunhas 500 vacas. Foron sacrificadas dúas, unha do pastizal e outra dunha casa, pero despois deron negativo no cultivo", explica Marcelino Díaz, avanzando que el día 11 de este mes habrá nuevas pruebas.

Desde Medio Rural afirman desconocer "totalmente" el caso de Abadín.