Os Premios de Artesanía recoñecena traxectoria do torneiro pontés Lolo Castro

Os Premios de Artesanía de Galicia, concedidos pola Xunta, valoraron a traxectoria do torneiro pontés Lolo Castro. Os galardóns recoñeceron tamén o traballo, creatividade e adaptación ao mercado das empresas artesanais. como a cerámica de Witchneeds e o obradoiro Anaquiños de Papel.

O Premio Traxectoria ten carácter honorífico e trátase dun recoñecemento proposto polo propio sector. O homenaxeado este ano é Manuel Castro Romero, coñecido como Lolo, torneiro das Pontes.

Este artesán conta con 55 anos dedicado a un oficio con longa tradición na súa familia. Na actualidade, está considerado como un dos mellores torneiros de madeira de Europa. O papel de Lolo no sector segue a ser fundamental, ao divulgar e transmitir o oficio do torneado de madeira, así como fomentando a renovación xeracional do sector.

O Premio Artesanía de Galicia, dotado con 6.000 euros, está dirixido a obradoiros artesáns. O que se premia da obra é que represente as liñas axeitadas para unha artesanía competitiva no mercado actual. Nesta edición recaeu en Ana Tenorio, do obradoiro de cerámica Witchneeds, de Vigo, polo traballo "O bosque interior". Trátase dun xogo de café que fai unha homenaxe á natureza, reflexionando sobre a interacción coa mesma.

A premiada da Bolsa Eloy Gesto foi Cristina Velasco, do obradoiro coruñés "Anaquiños de papel", especializado en origami e paperart. Con estas técnicas elaboran flores, animais, tocados ou lámpadas. Este recoñecemento, dotado de 4.000 euros, quere potenciar o relevo xeracional no sector, o acceso de novos talentos á artesanía e a súa profesionalización.

PRESTIXIO. Francisco Conde, conselleiro de Economía, destacou que estes galardóns buscan protexer e dar prestixio á artesanía galega, recoñecendo ás empresas artesanais a súa creatividade, adaptación ás tendencias de mercado e a súa aposta pola innovación.

Neste sentido, Conde destacou que a orixe dos galardóns é visibilizar a importancia destes oficios no ámbito social, patrimonial e económica. Ao mesmo tempo, afiánzase un sector competitivo, consolídase o compromiso e o prestixio da marca Artesanía de Galicia, e poténciase a innovación e a cooperación con outros sectores produtivos.

Conde salientou o compromisocon este colectivo, apostando polo talento, a formación, a innovación e a internacionalización. Entre outras iniciativas, a Xunta está desenvolvendo un programa para impulsar a remuda xeracional, coa incorporación de medio cento de aprendices para formarse nos obradoiros.

O sector da artesanía conta con preto de 3.000 artesáns rexistrados, 600 obradoiros e dá traballo a 5000 persoas.