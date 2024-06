O premio Xermade na Historia é "a mellor homenaxe" aos antepasados

"Esta é a mellor homenaxe que lle podemos facer aos nosos antepasados e o mellor premio que lle podemos dar ás xeracións vindeiras, que todo esto non se perda". Así definía o alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, o premio Xermade na Historia no acto de entrega dos galardóns da décima edición, enmarcado unha vez máis nas Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros.

O Concello de Xermade, a USC e a asociación de veciños de Cabreiros —co patrocinio da Deputación— son os tres pés que sustentan esta convocatoria, que onte abría oficialmente o prazo de presentación de traballos da undécima edición, á que se poderá concorrer ata o 21 de febreiro de 2025. Unha vez máis haberá un primeiro e un segundo premio, dotados con 2.000 e 1.000 euros respectivamente, para obras que versen sobre o patrimonio etnográfico e cultural de Xermade.

"Estes premios están merecendo unhas xornadas propias para aproveitar todos os contidos que hai aquí", pedía o profesor Jesús Rodríguez. O representante da USC e da asociación veciñal defendeu reiteradamente que este "prestixioso" premio, que "axuda a situar Xermade no mundo", debería contar cun foro propio no que expoñer polo miúdo estas investigacións que "clarifican" o pasado e o presente e se converten en "ferramentas" para o futuro.

As investigacións

E este sábado sumábanse oficinalmente dúas novas portas abertas ao coñecemento do patrimonio material e inmaterial xermadés grazas a Juan Carlos Vivero, gañador do X Xermade na Historia coa obra A sociedade de instrucción e recreo Progreso de Lousada, e a Lela Castelo, merecente do segundo premio por Aproximación á cultura inmaterial de Xermade.

Vivero, afincado en Guitiriz e nado en Lousada, asegurou que o "verdadeiro premio" era visibilizar o labor dos emigrantes. Na súa intervención recoñeceu que fora "difícil" atopar datos, malia as facilidades da era dixital, pois moita da documentación fora incautada na Guerra Civil ou destruída por medo. Salientou tamén que se marcara os obxectivos de "poñer en valor a importancia da sociedade" no contexto histórico, "rescatar do esquecemento o labor dos emigrados lousadeses" e "dignificar a súa enorme achega, altruísta e xenerosa".

Jesús Rodríguez defendeu que este galardón conte cunha xornada de seu onde tratar en profundidade as investigacións realizadas

O autor repasou algunhas das particularidades da sociedade de Lousada, creada na parroquia en 1915 e na Habana en 1916 e desaparecida en 1957, ao fusionarse coa de Roupar. Lembrou o proxecto de construción da escola do Pazo e o seu apoio a outros, coma arranxar unha estrada a Vilalba, promover a primeira instalación eléctrica da parroquia, patrocinar festas coma o Día da Árbore ou mesmo achegar fondos para esa escola de Cabreiros, que un século despois acolle este acto.

E nel, Lela Castelo, veciña de Roupar, lembrou as conversas para recoller adiviñas, refráns, lendas, léxico, crenzas e curiosidades propias da tradición oral xermadesa. Aquilino da Tallería, Marina de Sucastro, Carmen de Tato, Agustín de Cazás, Olga de Miraz, Nieves de Burgás e máis voces, varias delas presentes, contribuíron a este traballo que, xunto ao de Vivero e aos premiados en 2025, se publicará en 2026.

E como di o dito que ben sabe Carmen da Pedreira e recolle tamén Lela: "Aí vos vai, canto Marta fiou".